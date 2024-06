Santiago

Durante la jornada de este domingo se conmemora en el país el Día de Padre, pero lejos de realizar alguna celebración, Nicole Block utilizó sus redes para compartir una denuncia en contra de su progenitor.

A través de un registro audiovisual, la actriz contó una serie de hechos que la marcaron, en donde incluyó abuso sexual, violencia doméstica y sicológica. Según indicó hace un par de días tuvo un accidente de tránsito, instancia en la que su papá aprovechó para ejercer violencia en su contra, llegando al punto de golpearla.

“FELIZ DÍA ABUSADOR pensaba que haría esto cuando me encontrara muy muy lejos y nunca más tuviera que volver a verte la cara… llevo 2 años escribiendo esta historia en mi libro ‘Estocolmo la historia de un secuestro’”, comenzó señalando la ex participante de Tierra Brava.

Los relatos de Nicole

Según dijo la intérprete, estos últimos días ha pasado por un pésimo momento. “Ayer sobrepasaste TODO límite, me equivoco llevas mi vida entera sobrepasando TODOS los límites… Llegué a un punto en que le pregunté a mis tratantes, ¿que si acaso estoy loca? Respondieron que no… que era un paciente delicado…”, dijo.

“Prefiero de una vez por todas sacar a los muertos del closet (traumas que arrastro x años) que me han provocado múltiples intentos de suicidio, repetir el patrón aprendido con parejas tóxicas, un trastorno alimenticio que casi me lleva a la muerte y usar una máscara de “niña feliz” He decidido abandonar esa mochila que me quita día a día las ganas de vivir…” sumó.