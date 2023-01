“Tatayaya” se reencuentra con Sergio Freire en la televisión: “Es mi amigo… Mi papá de hecho”

Recientemente, en Socios de la parrilla, se vivió un especial reencuentro. Sergio Freire se volvió a juntar en la televisión, tras varios años, con Cristóbal Honorato, más conocido como “Tatayaya” en El club de la comedia. El joven de ahora 22 años se hizo conocido al protagonizar el sketch “Papá cruel” con el humorista, donde su padre le hacía bromas pesadas.

“Quiero mandar un saludo a Cristóbal Honorato que es tremendo amigo, y seguimos siendo amigos hasta el día de hoy con Tatayaya. Un grande. Lo conocí desde los 7 años (…) Él llegó de 7 años“, dijo Sergio Freire en un minuto, tras ver un antiguo sketch de “Papá cruel”, sin saber que sería pillado de manera imprevista por su excompañero en dicha rutina.

Al ver a Cristóbal Honorato, de ahora 22 años, el humorista no pudo evitar quedar impactado. “Sorprendido. Que grato tenerte aquí. Ya estay tomando piscolita. Cómo pasan los años (…) No pos, felicidad siempre. Lo pasamos súper bien grabando. Tremendo partner. Es difícil grabar con niños. Sobre todo en comedia“, expresó.

“Y con el Cristóbal fue cómo que enganchamos perfectamente, desde la primera grabación. Como que me entendió las indicaciones. Al tiro. La cara perfecta que tenía que poner. Ensayábamos muy poco. ‘Esto y esto’, y le quedaba clarito”, complementó después.

Luego, agregó: “Además, yo lo trataba como un actor como a todos los demás. Me acuerdo que las productoras decían, ‘¿cómo está?’, y yo le decía, ‘¡ven pa’ acá, tenemos que repasar!’. Y eso lo hacía querer hacerlo mejor, yo recuerdo“.

“Es mi amigo… Mi papá de hecho”

Tras ello, vino el turno de “Tatayaya”, quien manifestó lo agradecido que está por haber podido compartir pantalla con el comediante. “Sí pos, obvio, Sergio me enseñó caleta de él, como niño. Eso hoy en día es bullying“, bromeó. Ante lo que Freire respondió: “¿Estuviste investigando?“.

Más adelante, Cristóbal profundizó en su relación con el humorista. “Sobre Sergio puedo decir que es mi amigo… Mi papá de hecho, en el tema de la tele.

Y enseguida, contó una anécdota: “Hace poco me invitó a un show. Y estaba contando un chiste de su hijo. Y sale con un tal por cuál, y dice, ‘yo tengo un hijo y ustedes lo conocen’. ‘Sí, Tatayaya’, y ahí mi compadre quedó, ‘oh, me cagaste el show’“, señaló.

“Hice mi vida tranquilo, y siempre con contacto con Sergio”

Posteriormente, “Tatayaya” se refirió a sobre cómo se llevaba con los integrantes de El club de la comedia. “A Sergio como mi amigo, como mi papá. Al Pedro como un amigo, al Pato igual, a JP. Todos buenos, nos cagamos de la risa. Todos buenos para tirar la talla (…) Cagado de la risa, siempre. Si uno no quiere hacer algo, no lo hace“, afirmó.

Más tarde, el joven de 22 años habló de su experiencia en el colegio siendo famoso. “Era más loco. Porque siempre estaban los buena onda, ‘oye, sí, la tele, buena, oye te vi, un saludo al Sergio’. Y estaban también los mala volada, como ‘oye, jaja ¿cómo me hacís tanto reír, Tatayaya?’, típica del molestoso, del pesao. Pero uno no los pesca. Yo vivo mi vida y mi vida no es la de ellos”, aseguró.

Finalmente, Cristóbal Honorato o “Tatayaya”, indicó sobre su presente, que “seguí mi vida normal. Hice mi vida tranquilo. Y siempre con contacto con Sergio“.