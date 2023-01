“Loco René” sube video tras denuncia por su secuestro: “Me trataron mal, me pegaron y no estaba bien”

Durante los últimos días, el extravío de René Puente, o más conocido como el “Loco René”, ha preocupado a gran parte de los artistas y seguidores del género urbano. El influencer y cantante de reggaetón chileno estuvo desaparecido por harto tiempo, hasta que reapareció para realizar críticas contra su manager y cercanos.

Sin embargo, este último video fue borrado de sus redes sociales. No obstante, recientemente subió una grabación donde dio a conocer su arrepentimiento por los dichos contra sus amigos y por todo lo relacionado con este extravío suyo, por el cual incluso se hizo una denuncia por presunto secuestro.

“Me trataron mal, me pegaron y no estaba bien. Estoy arrepentido porque traté mal a mi equipo, traté mal a mi familia. Ahora ya estamos en la casita, donde me voy ya pa’ Rengo, de nuevo. Y a empezar de nuevo de cero nomás“, alcanzó a decir el Loco René antes de ponerse a llorar.

“Dieguito, te pido disculpas compañero”

Más adelante, se refirió a sus dichos contra un reconocido youtuber del género urbano. “Igual quiero pedirle perdón a un gran amigo mío… Y se llama Diego González. Dieguito, te pido disculpas compañero. Tú sabes que me obligaron a hacer cosas. Tú mismo dijiste en una historia que subiste: no era yo“, afirmó.

“No era yo, Diego. Te lo digo, no era yo, compañero. Me da pena por todas las cosas que dije“, complementó después.

“Me obligaron a hacer cosas que yo nunca quise hacer”

Posteriormente, Loco René continuó con su desahogo por lo ocurrido. “Traté a mal a mucha gente. A mi equipo de trabajo igual (…) No estaba bien. Estuve cuatro días súper mal. Me obligaron a hacer cosas que yo nunca quise hacerla. Nada más po. Ahora ya estamos bien y espero poder partir de cero“, señaló.

Finalmente, al momento de subir este registro, el influencer y artista del género urbano (con dos canciones), manifestó encontrarse agradecido por la preocupación y muestras de cariño. “Gracias por todo su apoyo, mi gente, ya estamos de regreso. Lo pasamos mal, les pido disculpas a todos y espero me entiendan. Ya estoy con mi familia y mi equipo de trabajo“, concluyó.