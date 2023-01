“Casi bordea el bullying”: Benjamín Vicuña habla sobre la falta de reconocimiento de su carrera en Chile

En la noche de este jueves se transmitió un nuevo episodio de Socios de la parrilla. En el programa que conduce Pancho Saavedra junto a los también anfitriones, Jorge Zabaleta y Pedro Ruminot, los invitados de este capítulo fueron Benjamín Vicuña, Fernando Larraín y Rodrigo Muñoz. Estos actores, junto a Zabaleta, son los protagonistas de la película Papá al rescate.

En la conversación, Pancho Saavedra se refirió a la poca valoración que ha tenido Benjamín Vicuña en su país. “Sentí orgullo de verlo triunfar en otros países. Creo que Chile ha sido profundamente injusto con Benjamín. Siento que lo han reconocido poco para la trayectoria que tiene y para todo lo que se ha entregado en el mundo de la actuación“, afirmó.

“No ha estado nominado a premios que debería haber estado nominado. Y yo de verdad te lo digo, Benja, creo que falta reconocimiento y que falta querernos más. Y disfrutar del éxito del otro. Somos un país que no disfruta del éxito del otro. Somos un país que no nos aplaudimos, que no nos hacemos cariño“, complementó después.

Ante lo dicho por Saavedra, el actor chileno radicado en Argentina, le dio la razón al conductor de Canal 13. “El año pasado pasó una cosa, así de verdad… Estrené como tres cosas. Berko, una serie de TVN. Después Demente de Mega e Inés del Alma Mía“, expuso.

“O sea, eran tres o cuatro producciones grandes, en un solo año, pos pandemia, en una escasez de productos, y efectivamente sí… Me cayó la teja“, añadió enseguida.

Benjamín Vicuña quiso evitar victimizarse

Sin embargo, Benjamín después señaló que “tampoco me quiero victimizar. Yo soy un tipo absolutamente agradecido y también Chile me ha dado un montón. Tengo cuatro salas de teatro, tengo una súper carrera. Estoy acá, tengo un espacio. Y me dan lugares para actuar en películas. He hecho 35 películas, unas en Chile, pero ahora más afuera“.

Y luego, el actor de teleseries como Piel canela y Pecadores, agregó: “Esa cosa de los premios… se pierde. El éxito es ambiguo y subjetivo (…) A mí la prensa me quiere. O sea, yo tengo cuatro Apes. La gente me trata bien… No sé, trato de no victimizarme. Y sí, efectivamente esos premios en particular son curiosos“.

Tras ella, indicó que “me busqué en Wikipedia y tengo varios premios. Y efectivamente, más afuera que acá”.

“Casi bordea el bullying”

Más adelante, señaló lo ignorado que se sintió en los Premios Pedro Sienna, que son los más importantes de la cinematografía chilena. “Hicimos Fuga, una película de Pablo Larraín. Y en Pedro Sienna, los premios del cine tenía como 16 nominaciones. Mejor película, mejor iluminación, mejor sonido, mejor música… O sea, era la película con más nominaciones“, contó.

“Y resulta que esa película tenía un protagonista que era Eliseo Montalbán, que interpretado por mí. Y resulta que yo no estaba nominado. Una cosa hermosa. Es como que casi bordea el bullying“, adicionó.

Finalmente, a pesar de estos casos en que se han sentido poco considerado, hizo una reflexión sobre lo que más le importa como actor. “Yo me siento un actor popular. Me gusta el público, respeto al público. O sea me acuerdo una vez una novia que me decía, ‘oye hueón pero qué paciencias tenís’. Es el público, loco (…) Lo tengo como un norte muy claro“, concluyó.