Mauricio Israel aseguró estar dispuesto a pagar millonaria deuda a Rodrigo Herrera: “Ni le voy a discutir la cifra”

El pasado lunes, Mauricio Israel se refirió a su relación con Rodrigo Herrera y afirmó que pagará la millonaria deuda que mantiene con el periodista.

Recordemos que el comunicador denunció que antes de la salida de Israel del país, a causa de sus problemas económicos, este le solicitó ser su aval para rehipotecar un vehículo de alta gama, registrando una deuda de $15 millones.

¿Qué dijo Israel?

Bajo ese contexto, durante su participación en el programa Sígueme y te sigo, del cual es panelista, Mauricio Israel comentó esta deuda que mantiene con Rodrigo Herrera.

“Hay cosas que duelen, sobre todo cuando no sé dice toda la verdad. Tú has contado cosas que son verdad y otras cosas que no son verdad, y tú lo sabes perfectamente bien”, comenzó diciendo el presentador.

“Cuando tú quieras, en el lugar que quieras, y dónde quieras, lo mismo que dice en el 2011, 2013, lo mismo que te dije cuando me llamaste por teléfono para que habláramos (…) Cuándo quieras y dónde quieras”, agregó el panelista.

En esa línea, Mauricio Israel comentó: “Yo quiero abrazarlo. Quiero terminar esta historia con él, y quiero terminarla de la mejor manera posible. Yo te quiero Rodrigo (Herrera), te quiero mucho”.

“Nunca he desmentido nada”

Ante estas afirmaciones, se le preguntó a Israel si estaba desmintiendo los dichos de Herrera sobre la deuda a lo que el panelista respondió: “No, nunca he desmentido nada, lo del auto es cierto. Él me avaluó un auto, el auto se entregó, se pagó la deuda”.

“Él dice que en algún momento me prestó una plata, yo nunca lo he puesto en duda. No recuerdo el monto, si fue un millón o dos. No me acuerdo exactamente cuánto era, yo tengo un monto en mi cabeza”, complementó.

En la misma, Mauricio Israel apuntó: “Yo le digo (a Rodrigo Herrera) lo siguiente, que diga él cuánto, y no se le va a discutir (…) Ni le voy a discutir la cifra (…) Hay personas a las que les conviene más tener esa deuda, para poder cobrar públicamente”.

“Mi oferta, mi propuesta, Rodrigo, ven, arreglemos esta cuestión, abracémonos y terminemos bien, porque yo te quiero, te quise durante los 20 años que trabajamos juntos y te voy a seguir queriendo hasta el día que me muera”, cerró el comunicador.