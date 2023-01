Luis Mateucci descueró a Gala Caldirola: "Cuando le sirve..."

Luis Mateucci prendió el ventilador con todo. Y además de hablar sobre su relación con Daniela Aránguiz, habló sobre Gala Caldirola.

Es que al chico reality lo vincularon con la española. Un acercamiento que se remonta a su época en el programa Volverías con tu Ex y que podría haber revivido hace algunas semanas cuando se encontraron en Buenos Aires.

“La verdad es que Gala es una persona que me da lástima. Me da pena porque la mataron tanto con el tema de Pinilla, de esto y lo otro”, partió diciendo el argentino en el espacio Sígueme y te Sigo.

Y ahí no solo comentó el supuesto pololeo de la modelo con Mauricio Pinilla, sino que además cómo se comportaría ella al respecto.

Luis Mateucci y sus encuentros con Gala

Así, el ex de Oriana Marzoli reveló que efectivamente con la joven se toparon al otro lado de la cordillera, en un viaje que ella habría hecho en medio de una crisis con el rostro de TVN.

“Claramente se debe haber peleado o distanciado con Pinilla. Y da la casualidad de que nos encontramos en Buenos Aires, pero nos cruzamos, te juro por Dios que nos cruzamos una noche y coincidimos”, reconoció.

Una reunión que no fue la única, ya que relató que “este jueves la vi en un restaurante, andaba sola, y como que otra vez alejándose. Lo voy a decir en la cámara porque de verdad que me da un poco de pereza, porque no es la misma cuando está sin, que con”.

Luego, añadió que “cuando le sirve, ahí está Mateucci, pero cuando no le sirve, Mateucci fuera”.

De esta forma, el trasandino dio cuenta de que Gala Caldirola sería una persona cuando está soltera y otra cuando está con pareja. “Es bonita, si… pero (para una relación) no”, sentenció Luis Mateucci.