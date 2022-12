“Estoy siendo bastante discriminado”: Marcianeke revela que se fue a vivir lejos de la ciudad por las criticas

Marcianeke fue el protagonista del último episodio de Urbanos, del barrio al éxito. En conversación con María Luisa Godoy, el artista nacional que se llama Matías Muñoz, habló de su presente y también se refirió a los cuestionamientos de los que ha sido blanco durante su carrera. Criticas que llegan tanto por sus letras, como por su estilo de vida.

Fue así, que el artista explicó en el programa de TVN que se mudó a una parcela grande en Curacavi para alejarse de los cuestionamientos. “Estoy pasando por un momento en que estoy siendo bastante discriminado. Por ser yo mismo no por eso tengo que sentirme fome, sino que pensar positivo y estar aquí, y aquí no estoy mal“, afirmó.

“Me han juzgado por las letras, el contenido de las letras. Si fuera por mí, que todos sean exitosos, ¿cachai? Pero no sé por qué tanto choque conmigo“, complementó después.

“Yo canto lo que vivo”

Tras ello, María Luisa Godoy le consultó al cantante si le dolían las críticas a sus letras. “Es que no me puede doler porque yo canto lo que vivo, no puedo cantar hueás que no son. Yo antes lo hacía por hueveo no más. Porque no tenía otra, quería cantar lo que hueveábamos nomas. Porque antes no quería nada y así fue. Ahora me puse serio y era“, sostuvo.

Más adelante, Marcianeke contó que pasó por momentos difíciles, de tristeza. “Tenía depresión severa. Tenía atados. Después de la intoxicación, ahí recién despabilando la hueá ya. Dije, voy a ser Marcianeke. En los liceos me decían, ‘no, si la música de repente no es todo’. Y yo les decía ‘no, si yo voy a vivir de la música y era’“, expresó.

Luego, agregó: “Siempre me han gustado que es espectáculos. En cuarto básico bailaba Wachiturros y ahora estoy pegando en Argentina. Lo predije“.

“Yo soy muy guardado”

Posteriormente, el autor de Dimelo má se refirió a la evolución que se ha visto en su música junto con su crecimiento. “Es cosa de escuchar los temas del principio hasta los de ahora. Es como que cada vez se supera más. Antes cantaba puras hueás de que andaba mandándome cagadas después de que andaba consumiendo hueás“, declaró.

“Después de que ya estoy instalado, después de que ya me están criticando y ahora que estoy volviendo a darle color de nuevo… Es un transcurso. Es una etapa, todo es una etapa (…) Yo ahora sí estoy tranquilo. Es que ya he pasado tanto que ya no puedo alterarme“, añadió enseguida.

Finalmente, Marcianeke señaló que “tengo que mantener la calma. Lamentablemente, tengo aquí como una familia en mí. Siempre he sido yo, yo el que tengo que ponerme vivo (…) Lamentablemente, somos una familia, pero soy el que tiene que chantar la alarma“.

“Yo soy muy guardado para mis cosas. Yo no les cuento mis hueás a nadie. Hasta que exploto y me pego mi lloradera y era“, cerró.