El emotivo mensaje de Pedro Ruminot a Claudia Conserva por su enfermedad

El cáncer que padece Claudia Conserva no solo la ha alejado de la televisión, sino que también la ha expuesto al que posiblemente sea el momento más duro de su vida. Y es que, actualmente, ella hace frente a una dura enfermedad, que la tiene muy debilitada. Es por ello, que ante su situación, muchos famosos han solidarizado con la exconductora de Milf.

Y entre quienes se han acordado durante estos de la exanimadora de Pollo en Conserva, también está Pedro Ruminot. “En el año 2015 fui invitado a TVN al programa El Menú, también conocido como El Menú de Tevito. Una vez al aire les caí muy bien y les gustó las tonteras que dije a la animadora, la gran Claudia Conserva y a la directora Tita Colodro“, contó.

“Me dijeron ‘¿Quieres venir de nuevo pasado mañana?’ Acepté de inmediato porque trabajaba en mis shows todas las noches y los días estaban desocupados. Volví y al finalizar me dijeron, ‘¿quieres ser panelista?’ Y una semana después me dijeron, ‘¿y si coanimas con Claudia?’ Y así fue, terminé co-animando el programa“, complementó después.

“Fue muy generosa, cariñosa, preocupada”

Más adelante, el humorista destacó lo amable que fue la actriz con él. “Yo a todo decía que sí, sin saber hacer nada de eso y diciéndoles de inmediato que cometían un error, pero siempre confiaron en mí mientras estuve ahí. Sobre todo Claudia, que fue muy generosa, cariñosa, preocupada, intentando enseñarme y cediendo incluso sus espacios tan bien ganados”, relató.

Finalmente, el comediante y exintegrante de El club de la comedia, reconoció todo el apoyo que Claudia Conserva le brindó cuando estuvo en TVN, y señaló lo mucho que la quiere y lo que desea que se recupere. “Estoy muy agradecido de ella. Te quiero Claudia Conserva y sé que vas a salir de este momento difícil. Vamos, que puedes“, concluyó Pedro Ruminot.