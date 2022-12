El Festival de Viña del Mar es un escenario en el que, cada vez que Stefan Kramer ha ido, ha tenido éxito. Sin embargo, en su última presentación, en el año 2020, además de los aplausos y las antorchas, también recibió fuertes criticas al realizar su rutina basada en el estallido social. Esto, poco más de un año después de que esas protestas ocurrieran.

Durante su show, el comediante contó con la compañía de la Tía Pikachu (la exconstituyente Giovanna Grandón), Pare Man y del Estúpido y Sensual Spiderman. Tres personajes que eran habituales en cada marcha o manifestación en octubre del 2019, y con los que Kramer hizo una rutina en la que hizo una representación divertida y alegre de las protestas.

Sin embargo, hubo quienes no estuvieron de acuerdo con esto. “Al día siguiente empecé a recibir mensajes muy duros, fuertes, en mi contra. De que había avalado la violencia, de haber hecho una pésima rutina, de que no contribuyó en nada mi espectáculo… Y esa sensación comenzó lentamente a dominar la discusión pública“, contó el humorista.

Kramer defendió a sus compañeros de rutina

Un episodio del que escribió en Stefan, Memorias Breves Autorizadas por Kramer, según consignó TiempoX. Y al respecto, el comediante también llegó a señalar que “hay ciertos instantes en que, viendo la rutina, la siento un poco incómoda (…) Hay cosas duras que cuando las escucho digo ‘uf, qué delicado’“.

Pero, aun así, no se arrepiente de haberla realizado y defendió el mensaje que buscó entregar. “Al ver la rutina siento que estoy interpretando muchas sensaciones colectivas, mientras que no lo hago con otras personas que no están de acuerdo conmigo (…) Mostré lo que vi“, afirmó.

“Nunca había ido a una marcha, nunca había ido a observar, y lo hice, y lo que más rescato es esa sensación de comunidad que percibí entre personas“, añadió después.

Finalmente, Stefan Kramer defendió a quienes lo acompañaron en su show. “Me han dicho ‘tú qué válidas a los héroes del vandalismo’. Y se me ocurre que ¿de verdad piensas que el Sensual Spiderman o el Pare Man andaban haciendo actos delictuales? Yo creo que no. Ellos tenían una labor pintoresca, de humor, de darle un toque de amabilidad”, cerró.