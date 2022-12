Naya Fácil se encuentra en un difícil momento. La influencer tiene una orden de detención en su contra por no presentarse en un juicio en Caldera, a raíz de una de demanda de la alcaldesa de la comuna por haberse desnudado en el interior de una iglesia. Producto de esto, Naya está escondida, ya que no quiere ser arrestada.

“Mucha gente me está diciendo Naya entrégate. No me puedo entregar porque acabo de averiguar… No puedo creer lo que me está pasando. Me dicen que si me voy a entregar me van a dejar meses ahí, hasta que se reprograme. No puedo, qué voy a hacer encerrada en esta fecha“, dijo.

“Jamás en mi vida pensé que iba a terminar así. No puedo dar mi ubicación. Tengo que andar mal, oculta“, complementó después.

Y esto mientras la influencer era buscada por Carabineros en su hogar. “Conche******, me fueron a buscar a mi departamento y yo justo me vine a Providencia (…) Estoy tiritando, chiquillos. De verdad, tengo el corazón a mil. Me acaban de llamar de mi departamento y me dijo que la poli estuvo allá recién buscándome“, relató.

“Justo estaba un conserje muy buena onda y me llamó, ‘hola estuvo la poli acá’. Que brígido loco“, añadió enseguida.

Le intentaron robar su automóvil

Sin olvidar, que al mismo tiempo, Naya fue víctima de un intento de robo y de una broma de mal gusto. “Conche***** acaba de pasar algo horrible. Lo que me faltaba, para variar”, expuso, antes de detallar ambas situaciones.

“Yo fui a dejar mi auto a la casa antes y mi hermana está con su amiga. Yo me vino a otra comuna. Fueron unos tipos que se hicieron pasar por Carabineros. Y mi hermana cachó que no eran. Hueón, casi se llevaron mi auto porque estaba pidiendo las llaves del auto sin orden. Casi me roban, loco“, contó.

Y luego, agregó: “Menos mal mi hermana está atenta y es viva para pensar. Que rabia. Mi hermana llamó a Carabineros y están en camino“.

Tras ello, contó la broma que le hicieron. “Más encima, me llevo súper bien con unos conserjes que justo estaban de turno. Hoy me acaban de llamar que alguien llamó a los Carabineros dando el número de mi depa, diciendo que había un hombre agrediéndome. Y por eso llegaron a buscarme. ¿Cómo puede existir gente tan mal intencionada?”, aseguró.

Y en enseguida, hizo una advertencia: “Yo me entero de todo y voy a averiguar quién hizo esa maldad. Y sepan que todo se devuelve“. Además, de que luego dio a conocer cómo supuestamente Carabineros la buscan. “Broma. Mi hermana dijo que andaban helicópteros en nuestro barrio y mis vecinos me están mencionando“, sostuvo.

Su reclamo al Presidente Boric

Posteriormente, la vendedora de contenido erótico manifestó que quiere hacer las paces con la alcaldesa de Caldera, quien fue la que la demandó por desnudarse en la iglesia. “Brunilda, ¿y si arreglamos las cosas? Hago lo que sea, pero levanta la demanda. Todo se arregla conversando“, escribió en una storie en Instagram.

A su vez, que también hizo un reclamo al mandatario del país, a quien apoyó en la última elección presidencial, según sus palabras. “Presidente Boric, ¿usted no hará nada al respecto? O sea, ¿para qué hice esa campaña? Así son, en las malas nadie está“, alegó.

Finalmente, en la mañana de este martes 27 de diciembre, Naya Fácil hizo una actualización de su situación. “Ya, buenos días. He dormido súper poco. He tenido tiempo para pensar y cambiaré de abogado. Necesito que esto se arregle y de momento nadie me está defendiendo como quizás debería ser“, cerró.