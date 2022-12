Ignacio Gutiérrez estuvo en el último episodio de Juego Textual. En conversación con Sergio Lagos y el panel del programa de Canal 13, el periodista habló de su matrimonio con el médico Rodrigo Macaya. Una oportunidad en la que rememoró cómo se conocieron y cómo fueron sus citas.

“Por Facebook lo conocí. Han pasado 10 años, en todo caso, en nuestra relación. No es que fue hace poquitito (…) Me acuerdo de su foto, y era una buena foto (…) Primero me gustó la foto. Era muy buen mozo. Han aparecido ahora recién fotos de él… Y segundo, uno se conectaba por Messenger en esa época“, contó.

“Me escribió él. Me puso, ‘linda foto’. Y yo de vuelta, ‘linda foto’. Y ahí, no podía preguntarle, ‘¿a qué te dedicas?’, porque aparecía ahí. Y yo como, ‘oh, qué difícil debe ser’, uno habla de hueás de repente (…) Pero de ahí empezamos cómo a agarrar vuelo“, complementó después.

Tras ello, Nacho habló de su primera cita. “Al segundo día, dijimos como, ‘ya, conozcámonos’. Y yo cometí un súper error en ese momento. Le dije ‘vamos a comer, pero yo antes tengo algo que hacer’. Resulta que tenía que dar una entrevista. Pero uno que trabaja acá, ‘voy a dar la entrevista y después vamos a comer’, pero él de verdad no veía tele“, recordó.

Luego, el expanelista de Primer plano: “Y yo llego con él y me acompaña a la entrevista. Y de repente, estoy en un set, se prenden las luces y yo encuentro que él como que se apanicó. Y empezó a googlear, y empezó a ver, y ahí yo le pedí disculpas. No correspondía ir a una entrevista antes de una cita“.

Su pareja no reconoció a un famoso delantero chileno

Más adelante, se refirió cómo fue para su actual marido salir con un famoso como él. “Yo creo que al principio no le acomodó mucho. Era una época en la que yo estaba mucho más expuesto que ahora. Era la época de Primer plano (…) Y para una persona que no ve tele, que es así hasta el día de hoy…“, afirmó.

“¿Sabes cuándo yo me di cuenta de verdad que no me estaba cuenteando que no veía tele? Nos juntamos en la casa de Pamela Díaz. Y de repente estamos en una mesa grande. Tu cachai que el almuerzo empieza a la una, cinco de la tarde ya… Y de repente, había una persona sentada al lado, que todo el mundo conoce mucho. Esto fue hace poco“, añadió.

Entonces, el exrostro de CHV contó la anécdota de su pareja con un reconocido futbolista. “Y le dice, ‘¿Y tú a qué te dedicas?’. Me acuerdo que estaba la Chiqui, estaba al lado, y todos así (en silencio). Él dijo, ‘Yo juego a la pelota’. Rodrigo le dice, ‘Ya, está bien, yo también hago otras, ¿pero a qué te dedicas?’, y todos en silencio. Como que nadie lo quería ayudar”, relató.

Finalmente, Nacho Gutiérrez reveló el remate de la historia. “Le dice, ‘yo de verdad juego a la pelota’. Y le pregunta, ‘¿te va bien jugando a la pelota?’. ‘Sí, yo puedo vivir de jugar a la pelota’, le dice. ‘Ah, perfecto’. Silencio. Y le digo, ‘¿de verdad no sabes quién es?’ ‘No’, metete a Google, hueón. ¿Saben quién era? ¡Esteban Paredes!“, cerró.