Priscilla Vargas está de cumpleaños: festejó en vivo junto a José Luis Repenning y equipo de “Tu Día”

Este lunes 19 de diciembre, Priscilla Vargas cumplió 44 años. Y en Tu Día, desde que inició el matinal de Canal 13, le han celebrado su cumpleaños. Un festejo que ha sido liderado por su compañero en la conducción, José Luis Repenning, quien en un comienzo la llevó de la mano y con los ojos de ella vendados hacia el estudio.

Al llegar al set de Tu día, el equipo del matinal la esperaba con globos, una torta y los clásicos adornos para un cumpleaños. Un recibimiento caluroso, al que le siguió típico canto cuando se celebra el natalicio de una persona. “Todos los deseos tienen que ver con esta alegría. No les voy a decir por qué si no, después no se cumplen“, afirmó.

“Que esta alegría se proyecte por muchos años más. Y de verdad, el mejor regalo es esto po. El cariño del equipo, el cariño de la gente (…) ¡Se pasaron! Qué bien lo hemos pasado en el fin de semana. Es como una celebración extendida mi cumpleaños, déjame decirte“, comentó Priscilla tras recibir el ramo de flores por parte de Repenning.

Priscilla y el sándwich con su nombre en Lo Valledor

De hecho, su compañero de conducción posteriormente le dedicó unas palabras. “Es una ocasión muy especial. Estamos muy contentos de poder celebrarte. Estamos felices y estamos todos contentos de tenerte con nosotros. Porque, en verdad, ha sido… ¿Me puedo arrancar con los tarros, señor director? Has sido una luz que ha iluminado este canal“, afirmó Repe.

“Gracias por venir a acompañarme. Aunque nunca me sentí sola, porque te quiero decir que antes que llegara Repe, el cariño era el mismo. Ahora he tenido compartir. Oye, ya además, ¿sabes qué es lo rico? Que nuestros cumpleaños eran tan contenidos en las noticias“, respondió Priscilla Vargas.

En la ocasión, la conductora de Canal 13 también fue festejada por los noteros. Por Rodrigo Pérez que estuvo con un grupo de señoras en San Miguel. Por Ana María Silva que andaba con motoqueros. Y por Gabriel Alegría desde Lo Valledor para contarle que le hicieron un sandwich con su nombre, Priscilla Carolina (de pernil y mayonesa casera).

Sin olvidar, que más adelante, se realizaron contactos con Chillán y Chiloé. En Castro fue Pato Oñate (recordado notero de los años 90 de Canal 13) quien reapareció en la televisión y la felicitó. Y tras todo aquello, José Luis Repenning le hizo una entrevista a fondo a Priscilla Vargas por el motivo de su cumpleaños.