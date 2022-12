“Corre riesgo mi vida”: Vasco Moulian revela que es víctima de amenazas

Vasco Moulian es un hombre de una extensa trayectoria en la televisión y artes visuales. Ha sido productor en Canal 13, ha actuado en teleseries y también condujo Sin Dios ni Late en Zona Latina. Sin embargo, hace ya varios meses, tras su salida de Zona de Estrellas, sorprendió a varios al dedicarse al mundo circense.

Y su llegada al circo, se la tomó en serio. Por lo que incluso empezó a vivir en una motorhome. “El mundo del circo yo lo quise vivir entero (…) Si yo me voy a involucrar, lo voy a hacer 100%, por mi intensidad, entonces apliqué casa rodante“, dijo el también actor en conversación con Sergio Maraboli en La Hora de Conversar.

No obstante, el exconductor de Sin Dios ni Late no lo ha pasado tan bien como esperaba. “La última experiencia no fue lo que hubiese querido. Y me ha llamado mucha gente del circo para decirme que no me quede con esa experiencia“, contó.

Más adelante, explicó por qué interpuso una denuncia en Carabineros. “Esto se produce por saldos impagos, de problemas administrativos (…) Te voy a contar algo muy profundo Sergio, mi papá era un obsesionado con el mundo de las oportunidades, parecía gringo. Siendo un gallo de izquierda, del brazo armado del MIR“, reveló.

“Siempre pensando que los morenos tenían que tener las mismas oportunidades de los rubios“, complementó después.

Recibió amenazas

Luego, entregó detalles de la mala experiencia que tuvo en el mundo circense. “En ese transitar me pasa que me toca asociarme con una persona, que prefiero no nombrar. Y tuve problemas económicos. Y ahí comienzan los malos entendidos y las amenazas“, relató.

Tras ello, el exrostro de Zona Latina profundizó en los amedrentamientos que ha sufrido. “Me da susto, o sea, yo no soy capaz de volver a ese circo nuca más en mi vida, porque corre riesgo mi vida, y así me lo han dejado ver en los WhatsApp que me han mandado (…) Me dicen que si es que yo voy para allá me van a pegar, no sé, me pueden matar“, expuso.

Finalmente, Vasco Moulian lamentó no poder seguir dedicándose libremente al mundo circense. “Prefiero diez mil veces no estar, pero con una pena tremenda“, concluyó.