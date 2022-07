Vasco Moulian: “Reniego completamente de la farándula y no tengo ningún problema en decirlo”

En el marco de la promoción del espectáculo invernal “De Madagascar al Intercomunal”, el Ciudadano ADN conversó con el actor, director y guionista de teatro, Vasco Moulian, quien relató importantes cambios en su vida.

“Yo no sé en qué momento me descarríe y me puse a poner los Simpsons y a hacer farándula, pero ahora que me encontré con el teatro de nuevo, cumplí 50 años, entonces de aquí va a ser complicado que me muevan“, afirmó el expresentador de televisión.

En esa línea, Vasco Moulian relató estar en una nueva etapa en su vida, es más, hace seis meses se encuentra viviendo en una casa rodante, con la cual se ha instalado en diversos lugares de Santiago, desde la cuidad empresarial hasta el Parque Padre Hurtado.

“Estoy viviendo un sueño que es volver a la esencia, eso es bien potente, en vez de estar en farandulandia, con una karma tremendo todos los días, pegándole al que se te venga a la cabeza”, dijo el comunicador.

“Estuve extraviado por tanto harto tiempo, extraviado de mi esencia, de lo que sé hacer, porque me metí en muchas cosas que no sabía hacer, como la farándula, que es lo peor que he vivido en mi vida”, agregó.

“No hay nada peor que la farándula”

De ese modo, Vasco Moulian recordó su pasó por los programas de farándula y dijo: “Crees que estás haciendo Tolerancia Cero, es una cosa muy ridícula, piensas que estás hablando de la monarquía”.

“Reniego completamente de la farándula y no tengo ningún problema en decirlo. Soy bien cara de palo para decir las cosas, así que no tengo ningún problema en decir que no hay nada peor que la farándula”, reafirmó el actor.

El show invernal “De Madagascar al Intercomunal” se lleva a cabo en el Parque Padre Hurtado desde el 2 de julio hasta el 15 de agosto y en vacaciones de invierno hay varias funciones todos los días, de lunes a domingo.

Las entradas se encuentran disponibles en Entrekids y su valores son: $14.000 en platea alta, $18.500 en platea y $40.000 en palco, mientras que los menores hasta dos años entran gratis.