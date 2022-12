Ya no hay dudas: Julián Elfenbein y Mane Swett dejan claro su amor con coquetas dedicatorias

Julián Elfenbein estaría, hace mucho tiempo, saliendo con Mane Swett. Una relación que, si bien no ha sido reconocida públicamente, cada vez se esconde menos.

Es que el animador y la actriz ya no ocultan su relación y se han dedicado, en las últimas horas, tiernos mensajes en Instagram.

Todo debido a una publicación donde la intérprete promocionaba unos productos de belleza para la Navidad.

Un posteo donde el rostro de CHV le lanzó un galante “quiero el mío”, que ella respondió con otra coquetería: “tengo elegido un producto especial para ti”.

Julián Elfenbein y Mane Swett, puro amor

Pero no solo quedó en eso, ya que luego el conductor de Pasapalabra le dedicó un amoroso “te amo” en inglés.

Uno que dejó más que claro que se quieren y que algo hay. Tal como también lo manifestó Fran García-Huidobro, mejor amiga de Julián que fue invitada a Socios de la Parrilla.

Ahí, la también colega de Mane habló de lo “picada” que estaba de que su compinche estuviera enamorado.

“Yo ahora igual molesto a Julián con la Mane Swett… De hecho, no le dirijo la palabra hace como tres semanas porque esas cosas me pican, me dan celos. Soy El perro del hortelano, no como ni quiero que coma nadie”, expresó.

Luego, agregó divertida que “no quiero que ande con nadie, deseo que esté solo siempre… como yo”.

De esta forma, cada vez más se conocen nuevos detalles del romance entre Julián Elfenbein y Mane Swett. Un affaire que tendría a todos de lo más contentos, incluida a la “celosa” Fran.