La fatal predicción de tarotista sobre el romance de Cecilia Bolocco: “No es para siempre”

Cecilia Bolocco es, lejos, una de las mujeres del espectáculo nacional que más llama la atención. Y congrega, a su alrededor, buenos y malos comentarios.

Por ejemplo, hace unos días, estuvo en el ojo del huracán luego de unos desafortunados dichos sobre las tallas grandes.

Unos donde la tacharon de “gordofóbica” y se llevó muchísimas críticas en redes sociales, por lo que tuvo que salir a rectificar sus declaraciones.

Y ahora, la ex Miss Universo, nuevamente congrega la atención. Esto debido a una fatal predicción de la tarotista Paula González.

Cecilia Bolocco y sus vaticinios

Así, la brujita lanzó sus augurios en una conversación con el sitio Tiempo X. Y ahí habló de la vida sentimental de la rubia.

“Se ve estable, es como una relación que no está sujeta a cambios. Se mantiene”, fue lo primero que lanzó respecto al matrimonio con Pepo Daire.

Luego, agregó que ambos son personas que planifican mucho todo. “Como que es muy difícil que todo sea natural”, expresó.

Sin embargo, lo que vino después no fue bueno. “Es una carta que habla de problemas y dificultades. Yo me atrevería a pensar que este matrimonio no es para siempre”, soltó la tarotista.

De esta forma, Paula González dejó entrever que la vida amorosa de Cecilia Bolocco podría no tener un buen final. Un triste vaticinio, sobre todo pensando que se casó hace tan poco.