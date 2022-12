“Con mucho respeto”: Horacio de la Peña y Tomás Vodanovic revelan que hombres les han coqueteado

Recientemente, se estrenó un nuevo episodio de Podemos Hablar. Un capítulo en la que los invitados Horacio de la Peña y Tomás Vodanovic, se enfrentaron a la interrogante sobre si en algún momento de sus vidas han sido objeto de deseo por parte de alguien de su mismo género. Una pregunta abierta que hizo Cretton, ante la que los dos alzaron la voz.

“Una vez que ganamos la elección, obviamente, en el Instagram me empezaron a aumentar mucho los seguidores y llegar muchos mensajes (…) Y uno, cuando abre, no sabe que se va a encontrar. Cuando uno es alcalde se puede encontrar con puteadas, muestras de cariño, problemas, solicitudes sociales“, dijo al comienzo el alcalde de Maipú.

“Entonces, uno siempre tiene como el miedo, porque cuando uno lo abre, a la persona ya le aparece visto. Saben que el alcalde lo vio. Y tienes que hacerte cargo de lo que te llegue (…) De repente empezaron a llegar muchos mensajes de chiquillos bastante expuestos, de una, mandando fotos de hoyos, pero no de calles“, complementó después.

Luego, Vodanovic prosiguió con su relato: “Fotos a cuerpo completo. Al principio, claro, era como anecdótico porque eran pocas, pero ahora hay un equipo que revisa las redes y empezaron a llegar cada vez más (…) Y ahora llegan muchos más mensajes de hombres que mujeres“.

Son mucho más lanzados los chiquillos

Posteriormente, el líder municipal de Maipú llegó a la conclusión de que “son mucho más lanzados los chiquillos que las chiquillas. De mujeres nunca me han llegado mensajes así (…) Las chiquillas pueden ser más sutiles, su fuego, su cien, su aplauso, pero el hombre le mete… hoyo”

Al respecto, por último Jean Philippe Cretton le preguntó a Vodanovic si una de las fotografías le llamó la atención. “Todo dentro del estándar. Hay buenos representantes en la comuna“, afirmó entre risas.

Los pies de Horacio de la Peña

Otro que ha sido blanco del coqueteo de hombres, es Horario de la Peña. “Yo cuando tenía el pelo largo nunca fui gusto de hombre. Nunca. Y de repente, cuando me corté el pelo, me salieron las canitas (…) Y yo no cachaba. Me aparece un Instagram. Me dice, ‘con mucho respeto, me encantan tus pies’. Y yo digo, ‘¡¿mis pies?!’“, contó.

Tras ello, sobre la persona atraída por sus pies, el extenista hizo una reflexión. “Tremenda pata. Yo digo que de repente por el pie… Y seguía con el pie. Una foto. Y yo, viste la típica, cuando no conoces muy bien el Instagram, le pones like a todo“, comentó.

Finalmente, Horacio de la Peña relató el desenlace de su anécdota. “Viene dos días después. Me aparece otra (foto), con mucho respeto. Y yo dije, ‘pará, pará’. Tuve que aclarar, mira, todo bien, pero no, ya soy de otra isapre yo’. Con mucho respeto. Pero fue una situación rara”, cerró.