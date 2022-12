¿Un nuevo hijo y sin Angélica Castro? La impactante predicción de Alejandro Ayún sobre Cristián de la Fuente

Alejandro Ayún lanzó unas impactantes predicciones en el programa Sígueme y Te Sigo, de TV +. Unas donde habló de Cristián de la Fuente y Angélica Castro.

El numerólogo se refirió a la escandalosa infidelidad del actor a su mujer, y cómo seguirían las cosas con ella durante los próximos meses.

Esto porque, desde que se conoció el affaire del galán con una joven mexicana, luego que los grabaran a los besos, el chileno y la conductora no han vuelto a verse juntos, salvo en la graduación de su hija, Laura, donde posaron no muy revueltos.

Por eso, el adivino manifestó de entrada, tras calcular la fecha de nacimiento del intérprete, que “por esta energía que está aquí, hay algo que no hay vuelta atrás. Es irreversible, no habrá reconciliación”.

Cristián de la Fuente, ¿otra vez papá?

El vidente expresó que “lamentablemente, existe algo de lo que no se retrocede, no se retoma, no se restaura y no se recompone”.

Y señaló que “él provocó una herida muy grande” y que, a pesar de estar arrepentido de lo que hizo, el actor “está consciente que eso no sirve de nada”.

“Ante esto que lastimó, lo único que le espera por hacer es aceptar la decisión (de Angélica), incluso que algo legal lo defina completamente”, añadió.

Luego, analizó la fecha de la animadora, y mencionó que “ella siempre actúa en equilibrio. Cualquier cosa inestable le causa inseguridad y le afecta mucho su lado emocional”, por lo que era muy difícil que volviesen a estar juntos.

Posteriormente, Ayún lanzó un impactante augurio para Cristián de la Fuente. “Es probable que, en un futuro cercano, él vuelva a ser papá”, dejando atónito al panel de TV+.