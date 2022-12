El jueves 8 de diciembre se realizó una rueda de prensa, en la que Shannon Ruth, una mujer de 39 años, dio a conocer su denuncia por violación contra el integrante de los Backstreet Boys, Nick Carter. Este hecho habría ocurrido cuando la denunciante tenía 17 años.

El encuentro con los medios se llevó a cabo en San José, California, donde el abogado de Ruth, explicó en primera instancia el caso. Un delito que se habría cometido en el año 2001, cuando la demandante conoció a Carter tras un concierto en Tacoma, Washington, de la banda pop. Ella fue a pedirle al cantante un autógrafo y este la invitó al auto.

Antecedentes

Fue en el vehículo, en el que Carter le habría dado de beber un líquido descrito como “jugo VIP”. “Después de que ella tomó el jugo, Carter la llevó al baño del bus y le dijo que se arrodillara y expuso sus genitales ordenándole que realizara actos sexuales (…) Ella era virgen y lloró durante este calvario, pero eso no lo detuvo“, dijo el abogado.

Luego, Boskovich agregó: “A seguir, Carter la llevó a una cama en la parte trasera del bus. La empujó y la violó, a pesar de que ella repetidamente le pidió detenerse (…) Él fue rudo, por decir lo mínimo“.

En la ocasión, Shannon Ruth, quien no pudo contener sus lágrimas en la rueda de prensa, también comentó la demanda. “Aunque soy autista y vivo con parálisis cerebral, creo que nada me ha afectado más en mi vida que lo que me hizo Nick Carter“, afirmó, además que contó el cantante le dejó hematomas en su brazo y le contagio VPH.

A su vez, reveló que en la demanda que busca una reparación económica, hay otras tres mujeres con casos similares. “Espero que saliendo a la luz pública hoy, otras mujeres encuentren el valor para hablar. Y exijan a Nick Carter asumir su responsabilidad“, declaró Ruth.

La defensa de Nick Carter

Un día después, Michael Hotz, el abogado patrocinante de Carter, habló por el cantante. “Esta afirmación sobre un incidente que supuestamente tuvo lugar hace más de 20 años no solo carece de mérito legal, sino que también es completamente falsa“, aseguró el jurista, según consignó el medio Page Six.

“Desafortunadamente, durante varios años, la señora Ruth ha sido manipulada para hacer acusaciones falsas sobre Nick, y esas acusaciones han cambiado repetida y materialmente con el tiempo“, complementó después.

Finalmente, el abogado de Nick Carter señaló que “nadie debe dejarse engañar por un truco de prensa orquestado por un abogado oportunista; no hay nada en absoluto en este reclamo, que sin duda los tribunales se darán cuenta rápidamente“.