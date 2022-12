“Abre y cierra puertas”: Antonella Ríos revela los efectos de incursionar en plataformas para adultos

Durante la noche del jueves, Canal 13 emitió un nuevo capítulo de Socios de la Parrilla, reunión a la que asistieron Antonella Ríos y Juan Falcón. Además de recordar junto a Jorge Zabaleta los viejos tiempos en la teleserie Brujas, cada uno habló de su presente.

La actriz llamó la atención al contar por qué decidió incursionar en plataformas para adultos, específicamente en Unlok, plataforma similar a OnlyFans, en la que cualquier persona puede pagar para acceder a los contenidos.

Este emprendimiento surgió en plena pandemia y en principio causó revuelo entre los seguidores de Ríos. También trajo recuerdos de su rol en Los debutantes, película chilena en la que interpretó a una stripper.

“País de doble estándar”

Pancho Saavedra fue el encargado de preguntarle a Antonella Ríos cómo empezó en el rubro del contenido para adultos. “Estábamos encerrados en la casa. Yo estaba a punto de vender mi departamento y me dije ‘hay que hacer lo que hay que hacer y vamos de frente sin vergüenza’. Además, a mí me gusta, no es que me esté esforzando en hacer algo que para mí sea una lata”, detalló.

Sin embargo, incursionar en la materia también le ha causado ciertos perjuicios. De hecho, su última teleserie fue en 2014, con Valió la pena de Canal 13. Desde entonces, se abocó a las redes sociales y a participar en distintos programas de televisión.

“Esto abre puertas y cierra puertas, y uno tiene la decisión de qué puertas yo considero me sirven o me dan ganas de entrar. La tele cerró las puertas y las marcas publicitarias, yo creo que también. Pero eso pasa por ser un país de doble estándar”, subrayó.