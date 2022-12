“La cagó de nuevo”: Cecilia Bolocco otra vez es blanco de duras críticas tras desafortunado comentario

Cecilia Bolocco ha estado en el ojo del huracán luego de unas polémicas declaraciones en una transmisión de Instagram donde habló de las tallas XL.

La ex Miss Universo manifestó, mientras mostraba su línea de ropa, que “este llega hasta el extra large y van a ver lo grande que es. Así que yo no sé poh, si más grande que extra large, pensando que esto es medium… Si ustedes creen que necesitan más talla, yo creo que lo que necesitan es comer menos, ¿ya?”.

Una declaración que dejó la grande y por la que tuvo que salir a pedir disculpas, tras ser acusada de gordofóbica.

“Jamás sería mi intención herir, denostar o hacer sufrir a alguien. Jamás… Yo procuro solo abrir mi boca para decir cosas positivas”, indicó.

Cecilia Bolocco, otra vez en la polémica

Sin embargo, pasados solo unos días de todo este entuerto, la conductora volvió a generar de todo en redes por un nuevo live. Y otra vez mostrando unas prendas que, aseguró, ahora había realizado en tallas grandes.

“Los tenía en mi talla, pero ahora pedí en extra large, tengo en los tres colores. Este rayadito maravilloso, es un azul como cobalto, un azul muy bonitos… Para todas mis gorditas preciosas de mi corazón, para que no me vuelvan a decir tonteras de que yo no las quiero”, lanzó.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Cecilia Bolocco (@ceciliabolocco)

Incluso, expresó que la ropa tenía unos “cortes” para no verse como una “carpa”. Unos dichos que fueron repudiados en la plataforma del pajarillo azul.

“La Chechi no está tomando su tratamiento de Clonazepam como debiera”, “si la cago me avisan” o “la caga, y ahora trata de ‘gorditas preciosas’ y resalta el corte del vestido para que no parezcan ¡¡CARPAS Y SE VEAN DESGUAÑANGADAS!! Bolocco Cecilia está totalmente cagada”, fueron parte de los posteos que se vieron en la red.

La Bolocco: "Hoy día les voy a regalar unos vestidos EXTRA LAAAAARGE…para todas mis gorditas preciosas de mi corazón…este vestido 👗 tiene un corte acá para que no parezcan carpas 🎪." 😏 Conclusión: la Chechi no está tomando su tratamiento de Clonazepam como debiera. pic.twitter.com/VMNfD3VW0s — 🥦38% Caldo de Merluzo🥦 (@CaldoDePernos) December 8, 2022

Bolocco Cecilia: "Hola mis chiquillas XL, no se enojen conmigo pero les traigo un vestido para ustedes mis gorditas rechonchitas" La cagó la Chechi de nuevo… El vestido 👇 pic.twitter.com/5syDVRA24j — Just Ray 4 Friends (@VaiTomarNoCu_33) December 8, 2022

Bolocco Cecilia eres una loquilla 🤭 si la cago me avisan 😂#Jueves #Feriado pic.twitter.com/Iv7dJlQAJY — Isita (@Isitacake) December 8, 2022

¿Qué tipo de gente verá estos directos? No puedo creer tanto relleno de algodón en una cabeza 🥴

La caga, y ahora trata de "gorditas preciosas" y resalta el corte del vestido para que no parezcan ¡¡CARPAS Y SE VEAN DESGUAÑANGADAS!!

Bolocco Cecilia está totalmente cagada 🤡🤡🤡 https://t.co/k4EnmGrqOu — ✨️𝔐𝔢𝔩𝔦𝔰𝔰𝔞 🎶 (@MelissaVez) December 8, 2022

De esta forma, Cecilia Bolocco otra vez provocó con sus palabras y con su forma de expresarse respecto a las tallas grandes. ¿Tendrá que pedir disculpas nuevamente?