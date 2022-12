“Sería genial”: Michael Roldán quiere que La Red traiga de regreso un antiguo programa de farándula

Han pasado varios años desde que Intrusos salió de la programación de La Red. El programa de farándula fue emitido durante 13 años, entre el 30 de enero del 2006 hasta el 31 de diciembre del 2019. Un espacio dedicado a la vida de los famosos, que tuvo entre sus panelistas a Michael Roldán, quien hoy desea el regreso de este programa a la televisión.

“Yo pongo la farándula dentro de la entretención. Y, actualmente, las personas están prefiriendo eso (…) Hubo mucha información dura en 2019, 2020 y 2021. Hoy, creo que la entretención tiene que empezar a tomar un rol protagónico“, dijo Michael Roldán en conversación con Página 7.

Tras ello, y luego de señalar que la aparición de nuevos programas de espectáculos, dan “un equilibrio que teníamos que tener“, el expanelista de Intrusos no dudó en mostrar su felicidad por el regreso de la farándula a la televisión. “Está en mi ADN, nunca voy a decir que no, me gusta“, afirmó.

Quiere que regrese Intrusos

Más adelante, el periodista de espectáculos explicó que la farándula que le gusta, es la “renovada”, la que deja de lado los conflictos entre los famosos. “Es la que hizo Me Late y la que terminó haciendo Intrusos en sus últimos años, que tiene que ver con centrarse en un personaje farandulero para hablar de la realidad país“, sostuvo.

Luego, el comunicador experto en farándula, agregó: “Había momentos en que los matinales estaban mostrando las lujosas vacaciones de sus panelistas. Y, en Intrusos, hablábamos de la depresión a raíz de Tamara Acosta, por ejemplo“.

Posteriormente, Roldán aseguró que “la farándula tiene pulso con la gente, la sabe leer“, por lo que “es más que bienvenida” en la televisión abierta. Y así, después, expresar que le “encantaría que La Red reviviera Intrusos. Ya sea en la noche, una vez a la semana o en el día a día… Sería genial“.

Finalmente, Michael Roldán volvió a señalar la importancia de que haya entretención en la televisión. Y a raíz de esto, insistió con que “la farándula que mezcla el espectáculo con lo social, tiene mucha cabida“.