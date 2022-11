“No sabe el dolor que hay detrás”: Paty Maldonado, Christell y otras famosas arremeten contra Cecilia Bolocco

Cecilia Bolocco se enfrascó en una polémica tras sus palabras a sus seguidoras de talla grande. La ex Miss Universo ha sido cuestionada luego de que en una de sus transmisiones en Instagram, en la que se probaba unas vestimentas de Falabella, realizara una declaración que por muchos fue catalogada de “gordofóbica”.

“Si ustedes creen que necesitan más talla, yo creo que lo que necesitan es comer menos, ¿ya? (…) Se los digo con todo mi amor. Hagan un ayuno intermitente, alguna cosa, porque tan tan grande no“, fue parte de lo que dijo la conductora de Todo por ti, previo a desatar una ola de críticas en su contra a raíz de sus dichos.

Sin embargo, también hubo quienes pidieron ser más comprensivos con la ex Miss Universo, como fue el caso de Daniela Aránguiz. “Sin querer defenderla, porque no estoy de acuerdo. Yo también tengo tienda de ropa y traigo hasta la talla 50, siento que todas merecemos vernos bonitas“, comentó.

Y luego, la panelista de Zona de Estrellas agregó: “Hay que entender a Cecilia Bolocco, ella viene de otra época donde te obligaban a ser flaca (…) Cuando tú subías unos kilitos en televisión, te llamaba la editora del programa, y te lo digo porque me pasó“.

Patricia Maldonado la criticó

Mientras que, Patricia Maldonado fue más dura frente a los dichos de Cecilia Bolocco. “Yo quiero decirle dos o tres cosas a ella. Primero que nada, yo diría que el 99% de las mujeres que hacen dieta, lo hacen por ellas, por su salud. No por darle el gusto a un muchacho. Esa es una historia de la época de los 50, se quedó en el pasado”, afirmó en Las Indomables.

“Usted está en la edad de la menopausia. Ah, verdad que usted no va a engordar porque es fina, viene de una casta fina, engordamos los que somos más del pueblo. La menopausia trae esa consecuencia, subir de peso“, complementó después.

Luego, la expanelista de Mucho Gusto agregó: “Yo le quiero decir por si usted no sabe, es probable que no sepa por qué vive en un mundo distinto al nuestro. Hay familias en Chile que solo se alimentan de comer pan, fideos y arroz, porque les cuesta mucho conseguir un pedazo de carne o pollo”.

Y la conductora de Las Indomables no paró ahí. “Usted no sabe el dolor que hay detrás de esas personas. No tiene idea, señora Bolocco, lo que es ver una chiquilla de 18 años cuando se tiene que graduar de cuarto medio y no tiene un lugar donde pueda comprar un vestido por su gordura”, criticó.

Por último, Paty Maldonado insistió con su molestia ante los dichos de la ex Miss Universo. “Yo no le dije nunca a una clienta mía ‘deja de comer y hazte un ayuno’. Yo le fabricaba la ropa y le prestaba mi hombro para que me contara… Usted no puede hablar así“, aseguró.

“La respuesta suya debió ser ‘no tengo tallas más grandes, perdónenme’ (…) Contestarle así a una persona, es una falta de respeto para todas las personas que en este país sufren obesidad mórbida“, añadió finalmente.

Los cuestionamientos de Christell Rodríguez

Otra que se refirió a los polémicos dichos de Cecilia Bolocco, fue Christell Rodríguez, quien lo hizo en sus stories, luego de que un seguidor le preguntara al respecto. “No había querido como responder esto todavía porque no había visto el video, así que solo tenía lo que había escuchado, etcétera“, expuso al comienzo.

“Y nada po, obviamente no estoy de acuerdo con los dichos. De partida esa relación entre que una persona es gorda porque come mucho, creo que es un error. Pero también entiendo de que es algo que en tiempos antiguos también era así, o sea, siempre se ha relacionado de esa manera”, agregó después.

Más adelante, la cantante prosiguió con su crítica a Cecilia Bolocco. “Entonces en realidad, en base a eso, si ella no se informa y no es algo que quizás es un tema que le interese, va a hablar desde la ignorancia“, declaró.

Finalmente, Christell Rodríguez se dirigió a una frase en específico de las que dijo la ex Miss Universo. “Y bueno, no estoy de acuerdo tampoco con el tema como del consejo de ‘y así también les va mejor con los hombres’, porque uno no vive en ese centro, al menos. Y es una lástima porque igual es una persona con harta influencia y la siguen hartos adultos“, cerró.