Pablo Mackenna y su lucha contra el cáncer: “Es algo que te acompaña como un fantasmita”

Este sábado 26 de noviembre, se emitirá un nuevo episodio de La Divina Comida. Un episodio del programa de Chilevisión que tendrá entre sus invitados a Pablo Mackenna. En conversación con los demás comensales, el expanelista de CQC se refirió al cáncer que padeció y cómo ha cambiado su vida después de esa difícil experiencia.

Durante la noche con los demás invitados de La Divina Comida, el escritor relató su experiencia con la enfermedad. “Me mejoré de un cáncer, tuve mucha suerte de descubrirlo a tiempo. Me salió un tumor en la vejiga. Es cáncer de cigarro totalmente. El 98% de la gente que le da cáncer a la vejiga han sido fumadores”, contó.

Luego, Mackenna agregó: “Era un polvito que el cuerpo trata de botar y finalmente se queda pegado a unos silos“.

En la ocasión, el expanelista de CQC también expuso cómo fue el momento en el que supo que tenía cáncer. “Lo supe hace un año (…) en pandemia todavía, quedé para dentro“, expresó Mackenna, según el adelanto este episodio de La Divina Comida, al que pudo acceder Página 7.

Su vida después del cáncer

Más adelante, se le preguntó a Pablo Mackenna acerca de su consumo cigarrillos después de esta experiencia. “Sí, lo dejé. Pero ahora volví de hueón, y tengo que estar en control permanente“. Para después, señalar que el cáncer “es algo que te acompaña como un fantasmita. Mi papá se murió de cáncer, mi abuelo se murió de cáncer“.

Finalmente, Mackenna hizo una reflexión sobre qué cambió en su vida tras haber padecido cáncer. “Tienes más clara la sensación de finitud. Lo que me pasó en ese minuto que pensaba que era algo más grave y que se había acabado. Me dio mucha lata que me estuvieran robando tiempo de la cosecha“, concluyó.