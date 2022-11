Kanye West no para de estar sumergido en controversias, ya que recientemente se reveló que el rapero mostraba porno y fotos explícitas de su ex esposa Kim Kardashian a los empleados de Adidas.

Después de que la conocida marca rompiera sus lazos con Kanye debido a sus comentarios antisemitas, antiguos empleados afirman que lo hacía como “táctica de intimidación.”

En un mordaz informe de Rolling Stone publicado el martes, un joven creativo afirmó que West le mostró una foto explícita de su entonces esposa durante una entrevista de trabajo en 2018.

Los hechos

“Mi esposa acaba de enviarme esto”, dijo supuestamente Ye después de mostrar una foto “muy reveladora y personal” en su teléfono.

Otro exempleado, según el informe, alegó que Ye mostró imágenes “personales” de Kardashian al equipo creativo de su marca Yeezy en el mismo año.

Una tercera fuente dijo a la revista que West “no tenía miedo de mostrar imágenes explícitas o hablar de situaciones que deberían mantenerse en privado”.

Antiguos empleados de Adidas dijeron a Rolling Stone que Ye mostraba con frecuencia imágenes explícitas, incluyendo sus propias cintas sexuales.

“Siento que era una táctica para doblegar a una persona y establecer su lealtad inquebrantable hacia él, probando y destruyendo los límites de la gente”, dijo uno.

Los empleados escribieron una carta en contra de West

Algunas de las acusaciones se hicieron en una carta abierta, titulada The Truth About Yeezy: A Call to Action for Adidas Leadership (La verdad sobre Yeezy: una llamada a la acción para los líderes de Adidas). En la carta, los empleados criticaban a los ejecutivos de Adidas por haber apagado supuestamente su “brújula moral” y permitir un ambiente de trabajo “abusivo”.

La carta instaba a los miembros del consejo de administración y a los altos dirigentes de Adidas a abordar “el ambiente tóxico y caótico que Kanye West creó”.

La carta continuaba: “En años anteriores, ha explotado contra las mujeres en la sala con comentarios ofensivos, y recurría a referencias sexualmente perturbadoras cuando proporcionaba comentarios sobre el diseño. Este tipo de respuesta por parte de un socio de la marca es algo a lo que los empleados de Adidas nunca deberían someterse, ni la dirección de Adidas debería tolerar jamás.”

En comentarios a Rolling Stone, los empleados de Yeezy y Adidas también expresaron su pesar por aceptar lo que consideraban una regla no escrita – “Kanye es sólo Kanye”- que, según ellos, disminuía el impacto de su presunto comportamiento.

Junto a estas acusaciones, surgió un video de una reunión de Adidas con el rapero, en el que este obliga a otro hombre a mirar un video pornográfico en su celular.