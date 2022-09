Las últimas declaraciones de Kim Kardashian han llamado profundamente la atención, ya que trascienden más allá de la crónica rosa, apuntando al mundo del cine, específicamente al Universo Cinematográfico de Marvel.

Si bien para algunos puede sonar como algo totalmente fuera de lugar, lo cierto es que la influencer tiene experiencia detrás de las cámaras. Y no solo en el género docurreality, puesto que cuenta con algunos trabajos como actriz en películas.

En conversación con IW, Kim fue consultada por si en algún futuro cercano le gustaría retomaría este camino de la actuación. Su respuesta fue muy precisa y parece tener una idea clara.

“¿Actuar?… lo haría si surgiera algo divertido. Tal vez una película de Marvel, eso sería muy divertido de hacer. No estoy buscando activamente, pero creo que las cosas surgen cuando se supone que deben hacerlo”.

Es importante destacar que estas declaraciones son parte de la idea de Kim Kardashian y por ahora no hay conversaciones ni acercamientos con Marvel Studios.

De igual manera, sus palabras no pasaron desapercibidas e hicieron eco en redes sociales y se viralizaron en diversos portales especializados. Bajo el marco de suposiciones, hay opiniones divididas sobre cómo podía impactar la inclusión de la influencer en la franquicia.

Esto se podría asimilar y ver reflejado en el caso de Harry Styles, quien tuvo su aparición especial en el UCM, específicamente en Eternals. El cantante británico renovó su vínculo con el estudio, pero no se sabe qué tan certera pueda ser su futura participación.

La experiencia de Kim como actriz

Tal como mencionamos, la carrera de Kim Kardashian va más allá del modelaje y su el peso como influenciadora, ya que también se ha desempeñado en el mundo cinematográfico.

Entre sus películas están Disaster Movie (2008), Deep in the Valley (2009), Alligator Boots (2009), Temptation: Confessions of a Marriage Counselor (2013) y Ocean’s 8 (2018).

Además, prestó su voz para Delores en la película Paw Patrol (2021). Se estima que también retome ese papel en una futura versión live-action que planifica Nickelodeon.

Respecto a las series, ha participado en Beyond the Break, Divina de la muerte y CSI: Nueva York.