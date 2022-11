“Han pasado muchas cosas entremedio”: Eva Gómez explica por qué no ha vuelto a la televisión

Recientemente, Eva Gómez estuvo en Buenas noches a todos. La exconductora de El diario de Eva, Manos al fuego, Escuela para maridos y La mañana en CHV, habló de su vida fuera de la televisión. Como también, la exanimadora de Festival de Viña igualmente dio a conocer las razones de por qué no ha regresado a la pantalla chica.

Todo partió cuando Eduardo Fuentes y Eva Gómez mencionaron la última vez que estuvo la presentadora televisiva en la tele. Y es que el penúltimo programa que tuvo Eva fue en La Red, donde compartió con el actual rostro de TVN. Así, Fuentes le consultó que cómo tras haber tenido éxito con El diario de Eva y otros programas, hoy no está en la televisión.

“Es mi cuarto hijo El diario de Eva. No se ha dado, Eduardo, al final. Porque, yo creo que han pasado muchas cosas entre medio. Además, la tele yo creo que cambió. Crisis social, que nos tocó a los dos en La Red. Después vino la pandemia. Y por ‘h’ o ‘x’ motivo no se ha presentado nada que a mí me motive como para decidir volver“, explicó Eva Gómez.

“A mí me gusta esto. A mí me gusta conversar. Mi fuerte es lo social. Tratar de contar historias humanas, ayudar a gente. Eso es lo que a mí me motiva. Lo que he hecho siempre en alguna u otra medida”, complementó después.

Quiere hacer algo como El diario de Eva

Más adelante, la exconductora de CHV profundizó en su programa estrella. “Era un toc show. Tenía esto de contar historias reales, historias de vida. Que podían ser de chiquillos que tenían problemas con su mamá o que les costaba pedir pololeo porque le gustaba la niña… Pero son problemas, situaciones, anécdotas, que una las cuenta“, afirmó.

Luego, la exanimadora del Festival de Viña, agregó: “Cuando partió El diario de Eva a las 9 de la mañana era un programa muy duro. Nosotros teníamos, ponte tú, casos como el de Jorge Matute Johns, en El diario de Eva. Cynthia Cortez, una chica que la mataron para Halloween y su mamá la buscó“.

Finalmente, Eva Gómez hizo una reflexión sobre el tipo de televisión que le motiva. “Uno siente que está haciendo algo (en El diario de Eva). En tu caso, entretener, dar el lado B de personajes que son conocidos. En otros casos poder alertar qué cosas están pasando, ayudar a ciertas instancias. Eso es lo que a mí me gusta“, concluyó.