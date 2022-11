Irreconocible: Monja que ganó The Voice Italia dejó los hábitos y luce espectacular look

Sor Cristina, la monja que se coronó como gran ganadora en The Voice Italia, el año 2014, decidió cambiar por completo su vida.

La mujer dejó los hábitos y actualmente trabaja como camarera en España. Un cambio de vida que impactó y que la hizo reaparecer en un programa de la televisión italiana.

Cristina Scuccia, nombre real de la religiosa, contó por qué optó por dejar completamente de lado la vida religiosa luego de hacerse popular tras el espacio de canto.

“Sor Cristina está dentro de mí. Soy la que soy ahora gracias a Sor Cristina”, señaló enfundada en un traje rojo y con un look irreconocible.

De monja de The Voice a mujer feliz

Así, la ganadora de The Voice manifestó que había “realizado un camino maravilloso en el que ha habido dificultades” y que ahora sonríe “aún más que en el pasado”.

Scuccia manifestó que si bien sigue creyendo en Dios, “esta exposición mediática, con el tiempo, fue el motor de muchos interrogantes”.

Luego, indicó que “no entendía quién era. Yo nunca he renegado de Dios, pero no me encontraba dentro de mi hábito”.

Posteriormente, le consultaron si, ahora que era ya no era monja, había pensado en encontrar el amor. “Creo en el amor, pero no es algo que considera ahora… No es mi prioridad en este momento. Tienes que cuidarte, amarte, antes de poder amar a los demás”, cerró la llamativa triunfadora de The Voice.