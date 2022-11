El cantante urbano El Jordan 23 iba a presentarse el pasado domingo en el Fest Flow, que se realizó en Talcahuano. Sin embargo, el artista decidió no presentarse a su show a último minuto.

Los fanáticos, que esperaban ansiosos ver al cantante de Anti rana, desahogaron su enojo lanzando una serie de objetos al escenario cuando la productora anunció que el rapero no se presentaría.

Los fans lanzaron todo lo que encontraron al escenario, desde botellas a sillas y mesas. En el video se ve como los fans lograron quebrar varias pantallas con sus proyectiles.

¿Por qué no se presentó El Jordan 23?

El Jordan 23 informó en sus redes sociales que no se presentó, ya que la productora no abonó el dinero correspondiente para su show.

“Hemos tomado la tajante decisión de no presentarnos por el incumplimiento previamente acordado con la productora Mereck.inc no llegando al 50% del monto acordado. Tampoco nos compraron los pasajes de vuelta, al ver el poco profesionalismo decidimos no presentarnos” decía el comunicado de Los Patos Feos Inc.

En tanto, desde la productora del evento Mereck.inc, explicaron que El Jordan 23 y su equipo subieron el valor del show en varias ocasiones, incumpliendo el acuerdo que tenían. “De 3 a 4, de 4 a 6, de 6 a 12″ se lee sobre un pantallazo de una conversación de WhatsApp del 15 de agosto.