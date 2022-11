“Estuve todo el fin de semana leyendo”: Luis Sandoval sorprendió comentando la previa de Qatar 2022

Este fin de semana, TNT Sports sorprendió con la aparición de un expanelista de Me Late. Y es que, ver a un periodista de farándula en un canal dedicado al deporte, tomó a varios por imprevisto. Sin embargo, Luis Sandoval se mostró feliz y agradeció el recibimiento en su experiencia como para comentarista de la previa del Mundial de Qatar 2022.

“Me llama el viernes muy temprano la productora de TNT para invitarme a ser parte del panel donde tenía que comentar la ceremonia inaugural, toda la trastienda (…) Yo le fui súper honesto, le dije que no era mi área, no sabía de futbolistas“, contó Sandoval a Publimetro.

Y tras ello, el periodista de farándula, agregó: “Pero después de un rato me quedé pensando y dije no, por qué me estoy negando a la posibilidad de trabajar en algo que podría proyectarme quizás más adelante“.

Luego de aceptar el desafío, Sandoval se puso al día con la información sobre el torneo. “Me puse a estudiar, investigar y estuve todo el fin de semana leyendo. Me instruí e hice un buen trabajo”, afirmó el expanelista de Me Late. Un comunicador que es más común verlo hablando de espectáculos, que fue felicitado por el equipo del canal y los televidentes.

Posteriormente, Luis Sandoval se refirió a su experiencia en TNT Sports. “Estaba igual un poco nervioso, pero salí bien evaluado. Así que súper contento. Soy periodista, no podía flaquear. Me mentalicé y salió súper bien. Incluso, me pasaron el camarín de Mónica Rincón, me sentía muy VIP“, expresó.

El fútbol no es su fuerte, pero entregó sus predicciones

En la ocasión, el expanelista de Me Late igualmente aprovechó de dar a conocer que vaticinó el resultado a favor de la selección ecuatoriana el domingo. “Yo dije que apostaba por Ecuador porque iban con todas las ganas de ganar a los locales. Así que sentía que iban como empoderados y tenían mucha fanaticada“, sostuvo.

Y finalmente, Luis Sandoval se atrevió a mencionar cuál equipo cree que ganará el Mundial de Qatar. “Yo me la juego por Brasil. Me encanta como juegan y me gusta su pasión“, cerró.