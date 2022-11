“Preferiría sacarme una foto con Sebastián Piñera”: ex Niño Poeta rechazó viajar a Estados Unidos con Don Francisco

Jorge Rivas, más conocido como el ex Niño Poeta, reveló una divertida anécdota que tuvo con Don Francisco en un nuevo capítulo de “El Chile que Viene”, de Súbela Radio.

Durante la entrevista, el adolescente de 13 años repasó sus primeras apariciones en televisión y se detuvo en el día que conoció a Don Francisco.

“Con Don Francisco hay una historia bien interesante. Yo me porté pésimo con el caballero. Me llevaron a conocerlo a Canal 13 y yo me porté pésimo”, recordó.

Tras el interés de Ignacio Franzani por conocer la historia, Jorge continuó: “Me quería llevar a Estados Unidos, mi mamá re entusiasmada, y yo no, le decía que ‘no quiero ir con ese caballero’. Me dijeron ‘sácate una foto con él’ y yo dije ‘no sé, preferiría sacarme una foto con Sebastián Piñera’”.

Entre risas, el periodista le preguntó por qué reaccionó de esa forma. El ex Niño Poeta reveló que “lo hice porque, las primeras veces que pude acceder a internet, vi una entrevista que le hizo a un niño mexicano. A mi parecer, lo ridiculizó bastante. Estaba de acuerdo con que me ridiculizara la gente, el público, millones de personas, pero nunca Don Francisco”.

Pese a que tenía una corta edad, Rivas aclaró que “todo lo que yo hice, lo hice en consciencia. Yo creo que el Niño Poeta fue la travesura más grande que pudo haber hecho un niño con su vida”.

Revisa la entrevista completa aquí: