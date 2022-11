“Esto era como un regalo para los camarógrafos, un chiste“, reveló Iván Arenas sobre el famoso video viral que protagonizó el Profesor Rossa con Guru Guru en un cerro, donde ambos se orinan los pies.

Arenas estuvo la noche de este martes en el programa Juego Textual de Canal 13, donde entregó detalles del registro. “Siempre cuando salíamos a exteriores hacíamos bromas entre nosotros. Las guardábamos, y eso es porque a las 6 de la tarde se daba el momento de que los camarógrafos ya no trabajaban más, y teníamos luz solar hasta las 8, entonces esto era como un regalo para los camarógrafos, un chiste”, dijo.

Además agregó que el canal tenía total conocimiento del video, y que fue parte de un compilado que su equipo le regaló en su cumpleaños número 50.

“Cuando esto salió al aire no era sorpresa para el canal, ya lo habían visto. El problema fue que se filtró para afuera. Fue el primer video que se viralizó“, recordó Iván Arenas.

“Pensé que la prensa me iba a reventar”

En tanto, sobre la recepción que tuvo el video viral, Iván Arenas reconoció que pensó que su carrera se había acabado, ya que el Profesor Rossa era un personaje familiar.

“Llegó cualquier cantidad de correos, todos positivos. Yo pensé al inicio que esto me iba a cag… la carrera, que la prensa me iba a reventar, pero fue al revés. Por eso yo siempre digo que no me fui del canal por esto, no me echaron tampoco. Fue un año después de esto que me fui porque no llegué a un acuerdo comercial”, explicó.