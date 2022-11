El tono de Patricia Maldonado en Las Indomables cambió de manera drástica el lunes 14 de noviembre, luego de que pusiera como tema de conversación la pensión de 170.000 pesos de Juan Alcayaga, o más conocido como Don Carter. Y es que, la expanelista de Mucho Gusto recibe una pensión, por concepto de jubilación, incluso más baja que la del actor.

“Don Carter, quien trabajaba con Guru Guru y el Profesor Rossa, estuvo hablando de su pensión. Que era una pensión de mierda. Claro. Gana 170 lucas mensuales. ¿Sabes cuánto saco yo de jubilación? Esto tiene que ver con las imposiciones de uno, lo que puso uno. Yo recibo 149 de por vida“, dijo la también panelista de Tal Cual.

Más adelante, ante la consulta de Catalina Pulido, quien le preguntó si había pagado imposiciones, Paty Maldonado comentó que lo hizo muy tarde. “A ver, te explico. Como nosotros trabajamos en la televisión, sin contrato fijo en el sentido de no te ponen imposiciones en los canales. Yo nunca impuse. Vine a imponer después de mucho tiempo“, expuso.

La experiencia de su compañera en Las Indomables

Tras ello, fue la misma Cata Pulido quien contó su caso con el vigente sistema de pensiones. “Mi mamá me abrió la AFP a los 14 años. Yo me he impuesto, como independiente, porque yo nunca he tenido contrato de trabajo en mi vida. Pero mi mamá, me obligó, como buena alemana, todos los meses”, relató.

“Entonces yo tengo una cantidad de platita en mi AFP. No es mucha. Pero si yo sigo cotidianamente ahorrando esa cantidad, yo voy a tener una jubilación de 400 luquitas. O sea, se puede”, añadió después.

Al final, los ánimos de Patricia Maldonado no cambiaron. En vez de verse risueña, como es habitual en su programa, se encontraba más apagada que de costumbre. “Estaba hablando de lo que ganaba. Y bueno, en realidad va a depender de uno. Yo reconozco que no fui muy ducha en eso. Pero estoy recibiendo 149 lucas“, concluyó.