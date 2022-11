Una familia conformada por actores y actrices protagonizó un nuevo capítulo de Todo por ti: Claudio Arredondo y Gabriela Medina conversaron con Cecilia Bolocco sobre su extensa trayectoria en teatro y televisión, junto con recordar lo importante que fue Víctor Jara en sus vidas.

El cantautor tuvo una relación con Medina en la década de 1950, cuando se convirtieron en vecinos. “Yo iba a cumplir 15, y él iba a cumplir 16. Éramos bien cabritos. Pololeamos muchos años hasta que él se fue al seminario”, contó la destacada actriz. Incluso relevó que el intérprete le escribió un cuaderno de poemas, mientras estudiaba para ser sacerdote.

Dicho romance tuvo un curioso final. “Me da vergüenza decir que pololeé con él cuando han salido todas estas otras pololas de él”, expresó Gabriela, junto con afirmar que le fue infiel a Víctor Jara con Manuel Berríos, cuando trabajó en una radio como locutora.

De la relación entre Gabriela y Manuel nació Claudio Arredondo, aunque más tarde el actor adoptaría el apellido de su padrastro, César Arredondo, fallecido en 2013 y quien también tuvo una vasta trayectoria artística.

“No mires para atrás”

Fue el propio Claudio Arredondo quien narró lo que vivieron ambos el día del golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973. Se dio en un complicado momento familiar, ya que César Arredondo estuvo dos días desaparecido.

“Mi mamá me pide que la acompañe a hablar por teléfono”, comenzó diciendo. “En esa época no había teléfonos en todas las casas. El único teléfono disponible era uno público, que quedaba en Hernando de Magallanes con Apoquindo”.

Y continuó: “Nosotros llamamos. A mi mamá le dicen que se quede en la casa, porque todo se va a suspender. Es muy grave lo que está pasando. Nos vamos de vuelta a la casa, y antes de cruzar Tomás Moro, llegan los militares“.

En ese momento, la situación pasó a mayores. “Mi mamá se dio cuenta de que van a disparar. Me apretó la mano y me dice: ‘no mires para atrás’. Caminamos y comenzaron a disparar. Yo sentía disparos. Llegué a la casa y me desmayé. Tenía 10 años. Despierto y mi papá no estaba, fue a su trabajo y no llegó en dos días”, señaló.

El dolor de la pérdida

La angustia familiar no se detuvo, porque Gabriela Medina se enteró luego del asesinato de Víctor Jara. “Mi mamá (estaba) desesperada y pegada a la radio. Yo dos veces he escuchado llorar fuerte a mi mamá, de la manera en que cuando tú ves una película y una actriz llora con gritos, tú dices que sobreactuó”, contó Claudio.

“Y una de ellas fue cuando en la radio cuentan que murió Víctor Jara”, continuó el actor. “El grito desgarrador de mi mamá fue muy fuerte, porque mi mamá fue polola de Víctor Jara en su juventud. Después mi papá llegó a casa a los dos días. Yo llegué al convencimiento de que me robaron la infancia, y de ahí para adelante me convertí en una persona adulta, a los 10 años”.