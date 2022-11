Music Bank Chile 2022: todo lo que hay que saber del evento de k-pop más importante del año

Este sábado 12 de noviembre, se realizará en el Estadio Monumental, en la comuna de Macul, el evento de k-pop más importante del año. Tras cuatro años, el festival Music Bank vuelve a Chile, para reunir lo mejor del pop surcoreano en suelo nacional. Una edición de este show que además celebra los 10 años desde su primera versión.

Un evento que, en caso de que uno no se pueda conseguir entradas, también será transmitido en vivo por TVN. Esto luego de que el canal estatal alcanzara con un acuerdo Korean Broadcasting System (KBS), señal de Corea del Sur.

De esta manera, Televisión Nacional no solo transmitirá el Music Bank Chile 2022, sino que también podrá emitir k-dramas, producto de esta alianza.

¿Qué bandas estarán en el Music Bank Chile 2022?

Este famoso evento de k-pop tendrá en la animación a Princesa Alba. Una artista nacional que estará acompañada por el reconocido modelo y actor surcoreano, Rowoon. Este último, conocido por sus interpretaciones y por su protagonismo en k-dramas de Netflix como El afecto del rey y Mañana.

Mientras que, las bandas que se presentarán, son: NCT Dream, The Boyz, (G)I-Idle, Ateez, Tomorrow X Together (TXT) y Stay C. La primera de estas agrupaciones, es una de las subunidades del grupo NCT, de larga trayectoria en el género.

¿Dónde se puede conseguir las entradas?

A pesar de que este sábado se llevará a cabo el festival de k-pop, aún quedan entradas. Estas se pueden adquirir a través de Ticketmaster. Y sus valores van desde los 40 mil pesos hasta los casi 185 mil pesos.

Tras conseguir las entradas, solo hay que estar el sábado 12 de noviembre en el Estadio Monumental, en la comuna de Macul, para validarla y ver el espectáculo.

Indicaciones de seguridad

Music Bank Chile 2022 comenzará el sábado 12 de noviembre a las 20 horas en el Estadio Nacional. Y aunque no existe todavía un horario confirmado para su termino, se estima que este festival durará tres horas y media aproximadamente.

A su vez, la organización del evento especificó que se podrá ingresar con botellas plásticas de agua menores a los 700cc. Además, también estará permitido acceder con protector solar y paraguas o sombrillas de madera. Por lo contrario, estarán prohibidos los objetos peligrosos con filo, que sean de metal, al igual que encendedores o aerosoles.