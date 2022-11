“¿Quién es el mejor dotado?”: Sergio Rojas reveló íntima información de los jugadores de La Roja

Fue una información que dejó a todos sus compañeros en shock. Sergio Rojas se mandó una declaración de aquellas en el podcast Hoy por Hoy.

El periodista fue uno de los invitados del último capítulo del espacio de Pamela Díaz en Spotify. Y ahí reveló valiosos antecedentes sobre los jugadores de La Roja.

Todo partió porque estaban hablando de cómo conseguían ciertas informaciones en el extinto Me Late, minuto en que el también convidado Daniel Fuenzalida avaló que su compañero siempre le mostraba fotos y a sus fuentes antes de decir algo al aire.

En ese contexto, Rojas recordó, por ejemplo, cuando hablaron de las fotos íntimas de José Luis Repenning, imágenes que les llegaron y que terminaron decepcionando al reportero.

Sergio Rojas y los secretos de La Roja

Así, hablando de fotos subidas de tono, Sergio confesó que, muchas veces, también le han llegado instantáneas de futbolistas.

“Me encanta que me manden fotos, a los futbolistas casi los conozco a todos”, dijo de entrada, a lo que La Fiera contestó “¡¿cómo vas a conocer a todos?!”.

Entonces, el periodista señaló que “por las fotos pues, me siento parte del plantel. Las chiquillas a las que ellos se las mandan, me las envían. Yo soy uno más de La Roja”.

Ante aquello, Chiqui Aguayo, otra de las presentes, consultó curiosa “así por saber… ¿Quién es el mejor dotado de La Roja?”.

Un momento donde Pamela Díaz lanzó sin filtro que “Gary Medel”, mientras Sergio Rojas comentó de lo más seguro que “Arturo Vidal”, para luego reírse y cambiar de tema.