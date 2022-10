Tras el fin de Me Late, Sergio Rojas no ha dejado de trabajar. Y no solamente porque tiene su programa Qué te lo digo por Instagram, sino que también ostenta dos empresas a las que ha dedicado su tiempo, ahorros y fondos de Sercotec.

El periodista de farándula es dueño de una empresa de aseo en edificios y una productora de eventos. Compró una camioneta Ford para estos efectos y por estos días se encuentra abocado a estas labores.

“Vengo de una familia de comerciantes ambulantes. Siempre he tenido el comercio en mi sangre. Pero como que me demoré en descubrirlo, porque al principio no me gustaba mucho eso de andar cobrando puerta a puerta”, explicó a Las Últimas Noticias.

Los motivos de Sergio Rojas

Sergio Rojas contó que empezó a invertir en empresas tras ganar fondos concursables del Estado para esos efectos. “Me di cuenta que era un ingreso importante y que ya no dependía de la tele. O sea que no tenía que aguantar cosas y no tenía que ir a todas”, afirmó.

Consultado sobre si aumentó la carga laboral tras el fin de Me Late, Rojas dijo que “siempre les he puesto las mismas ganas a todos los trabajos, nunca he dejado uno de lado por la tele“.

“De hecho, he tenido que ir después del programa a destapar ductos de basura a un edificio, peinado y maquillado como puerta, y es muy divertido. Imagínate que llego con los pelos parados a hacerlo. Pero cuando falta una entrada de dinero, me dan ganas de seguir haciendo más cosas”, profundizó.