Para el 1 de febrero de 2023 en el estadio Sausalito de Viña del Mar quedó agendado el regreso de la mítica boy band de los 2000, Backstreet Boys a Chile, según confirmó a través de Twitter la productora DG Medios.

Según indicó la productora, la banda volverá con su DNA World Tour, mientras que las entradas comenzarán a venderse el 8 de noviembre a las 11:00 horas a través del sistema Ticketmaster.

Las entradas estarán disponibles en una primera instancia para clientes de Entel y Scotiabank, mientras que el 10 de noviembre serán puestas a la venta para público en general.

Los precios de las entradas irán desde los $40 mil para galería y personas en silla de ruedas, hasta los $360 mil para la ubicación pit. A estos valores se les debe sumar el cargo por servicio.

Backstreet Boys se ha presentado con gran éxito en Chile en varias ocasiones, la última vez fue en 2020 con dos fechas agotadas del mismo tour con el que volverán en febrero de 2023.

🎵”As long as there’ll be music. We’ll be comin’ back, again” 🎵 Y cumplen volviendo a nuestro país el próximo 01 de Febrero en el 🏟 Estadio Sausalito de Viña del Mar 🌊 Martes 8 de Noviembre comienza la preventa exclusiva para @backstreetboys en Chile. 🎟#DNAWorldTour2023 pic.twitter.com/Aku79Lvs5s

— Ticketmaster Chile (@ticketmastercl) November 2, 2022