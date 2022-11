“Es una falta de respeto”: Daniela Aránguiz sacó las garras por comparaciones de Gissella Gallardo con Gala Caldirola

Daniela Aránguiz arribó con todo como la nueva panelista de Zona de Estrellas. Una pega que la tiene contenta y devuelta en la primera línea farandulera.

Por eso, desde esa vitrina, la ex Mekano se refirió a los amoríos de Mauricio Pinilla quien, tras su separación de Gissella Gallardo, ha sido ligado a Gala Caldirola.

Y ahí, la “carecuica” aprovecho de defender con todo a la primera, con quien ha construido una buena onda durante los últimos meses.

De hecho, hace algunas semanas, ambas subieron a sus redes una historia tomándose un café, como dos grandes amigas y confidentes.

Daniela Aránguiz y su apañe a Gissella Gallardo

Así, la ex Discípulo del Chef se molestó cuando sus compañeros de panel manifestaron que Pinilla estaba entre “dos mujeres, un camino”, debido a que el fin de semana se le vio compartiendo tanto con su ex como con la española.

“No me gusta esa comparación. Siento que eso es una falta de respeto para la exesposa de Mauricio Pinilla”, manifestó de entrada Aránguiz.

Y agregó que “ahí no hay dos y un camino. Ella es la ex de Mauricio Pinilla, que la adoro por cierto, y ya están separados. Y Gala es la nueva polola de Mauricio. No hay nada”.

Luego, se cuadró con todo con Gallardo, manifestando que “ojalá que mañana pudieran estar las dos en el mismo lugar con Mauricio, porque la Gissella ya no está ni ahí con él (…)”.

Finalmente, Daniela Aránguiz expresó que “les voy a decir una cosa, si ese matrimonio no vuelve, no es por él, es por la Gissella. Yo no pondría jamás ahí a la Gissella porque ella no se compara. Ella es la madre de sus hijos, y toda la vida va a estar ligada a él”.