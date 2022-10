Tomás González es sin duda uno de los atletas más exitosos y talentosos que ha tenido el deporte nacional. Un gimnasta que ha marcado un antes y un después, y que, con sus habilidades en el salto y al momento de realizar piruetas, ha posicionado fuertemente el nombre de Chile en las competencias internacionales.

Sin embargo, el atleta se ha abierto a otras áreas, más allá del deporte. De hecho, aunque todavía tiene cierta relación con su carrera como gimnasta, su carrera como kinesiólogo es una demostración que no se quiere dedicar exclusivamente al atletismo. Así, y de otras maneras, González ha dejado en evidencia que todavía tiene muchas habilidades para enseñar.

Y recientemente, tras consultado por Página 7, el exitoso gimnasta habló sobre la posibilidad de llegar a la televisión. “No lo descarto, pero no he recibido ninguna oferta específica, a lo más, alguna pequeña intervención, no como algo estable, pero ¿por qué no?“, comentó Tomás González.

Le gustaría cocinar en la TV

Más adelante, manifestó encontrarse interesado en participar en un programa como Masterchef Celebrity o El Discípulo del Chef. “Yo siempre he estado abierto a analizar, depende de lo que salga. Pero si es un programa de cocina, yo feliz. Me encanta cocinar. Y va un poco en la línea de la vida saludable, del deporte, la salud y la alimentación”, afirmó.

Tras ello, reconoció que ha observado a Natalia Duco en el programa gastronómico de Chilevisión. “Me gusta aprender de cocina, a través de esos programas. Uno como espectador lo ve un poco estresante, pero como deportista imagino que uno está más preparado para enfrentar momentos críticos o de tensión”, expuso.

Finalmente, ante la posibilidad de que le llegue una oferta para sumarse a uno de estos programas, Tomás González expresó estar totalmente abierto y disponible a estudiar un posible arribo a la televisión. “Lo evaluaría“, cerró.