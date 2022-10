Los Vengadores apoyaron a Lula da Silva en las elecciones brasileñas: “No todo héroe usa capa”

A través de un hashtag que expresa “No todo héroe usa capa“, varios intérpretes de los principales superhéroes de Los Vengadores de Marvel y Disney, se manifestaron a favor de Lula da Silva y de que participen muchos en la votación. Esto en medio de la segunda vuelta presidencial en Brasil, que enfrenta al exmandatario contra Jair Bolsonaro.

Chris Hemsworth (Thor), Samuel Jackson (Nick Fury), Robert Downey Jr. (Iron Man) y Mark Ruffalo (Hulk), utilizaron un intercambio de mensajes con los actores y humoristas brasileños Juliette, Luciano Huck, Fábio Porchat, Thelma, Paulo Vieira, entre otros, para así respaldar al expresidente brasileño.

Los actores buscaron ser lo más sutil posible. Por lo que Los Vengadores se refirieron a la deforestación de la Amazonas, la crisis de salud durante la pandemia (debido al mal manejo de Bolsonaro) y a otras situaciones, para instar a la gente a votar y a ser “héroes sin capa”.

“Hoy domingo 30 de octubre, vota por la Selva Amazónica, por nuestro futuro vaya a votar. Donde quiera que estés en el mundo, anima a tus amigos y aliados brasileños a votar en las elecciones brasileñas. Nuestro futuro depende de ello“, escribió Mark Ruffalo en Twitter.

En el caso de Chris Hemsworth, el actor que interpreta a Thor, respondió a la actriz Juliette, quien mencionó los incendios en el Amazonas y las amenazas a la vida de los indígenas. “¡Estamos contigo en esta misión, Juliette! Vengadores brasileños, este domingo, todos ustedes son dignos de emitir su voto, algo más poderoso que cualquier martillo“, comentó.

Mientras que, el actor Samuel L. Jackson, le contestó al artista brasileño Giovanni Zeit, quien afirmó que ya no aguantaba como es Brasil con Bolsonaro. Y tras ello, este habitante de Brasil, mostró su felicidad al contar que su abuelo le pidió que lo llevara a votar el domingo.

“Todavía creo en los héroes. Y la cuenta de Giovanni Zeit muestra por qué. Cuando vayas a votar el domingo con tu abuelo, ¡siéntete orgulloso! Y no lo olvides: cuando la indignación por la realidad se convierte en compromiso por mejorarla, ¡el mundo cambia!”, escribió al respecto, el actor que interpreta a Nick Fury.

Finalmente, Rober Downey Jr. se refirió a un tweet del actor Luciano Huck, quien manifestó la importancia de la educación y de defenderla y ampliarla. “Exacto, Luciano Huck. Con acceso a una educación de calidad, cada niño puede inventar su mejor futuro. No lo esperes. Vota por ello. No todo héroe usa capa“, concluyó.

Today Sunday October 30th, vote for the Amazon Rainforest, for our future #VAIVOTAR. Wherever you are in the world, encourage your Brazilian friends and allies to Go Vote in the Brazilian elections. Our future depends on it. #GoVoteBrazil pic.twitter.com/1dwmpaKcra

— Mark Ruffalo (@MarkRuffalo) October 30, 2022