Daniel Fuenzalida habló en Pero Con Respeto de su salida de TV+ y de su próximo destino televisivo. En conversación con Julio César Rodríguez, el exconductor de Me Late contó como han sido sus días tras el fin de su icónico programa de farándula y también acerca de los planes que tiene para él a futuro.

Al principio, Daniel afirmó que con TV+ está totalmente distanciado. “Nunca más supe de ellos. Nunca más yo volví al canal. Esto es lo terrible. Es como, si uno se manda la embarrada, te dicen ese día viernes y quedó todo congelado. Quedó mi ropa tendida ahí, mi oficina quedó tal cual. Yo tengo fotos que son familiares en mi oficina“, contó.

“El canal de alguna manera me dijo ‘oye te ayudamos en lo que quieras para desarmar todo esto’. Entonces, te están diciendo ‘no vengas tú a buscar las cosas’. Y eso es como lo impactante. Tengo un auto en el estacionamiento ahí (…) Hasta el día de hoy el auto está estacionado“, complementó después.

Recientemente habían desarmado su oficina

Tras ello, reveló que el martes 25 de octubre estaban sacando sus cosas del canal. “Hoy día martes me estaban desarmando la oficina (…) Me estaban mandando fotos. Es bien terrible la situación, porque es como salir por la puerta de atrás“, relató Fuenzalida.

Y luego, el otrora conductor de programas juveniles, agregó: “Esas son las situaciones que dan pena, dan lata. Si uno se hubiera mandado la embarrada, está bien, uno asume. Pero aquí no hay ninguna explicación. Es como si… Corte directo, y hubiera algo que me hubiera borrado del canal y ahí quedé”.

Ha sido visto en TVN

Posteriormente, Daniel Fuenzalida habló sobre su futuro televisivo, después de que Julio César Rodríguez revelara que se le ha visto en TVN. “Me queda un poco lejos. Se especula por algo que dijo Sergio con Luchito en su live (…) Son puras especulaciones“, declaró.

Y enseguida, JC Rodríguez aseguró que ha conversado con gente del canal estatal. “Yo tengo amigos en TVN, en los guardias. Tengo aquí el WhatsApp de todos los guardias. Y aunque no me creas, te juro por mis hijos, tuve que ir a TVN (…) Fui a buscar una cuestión, entré por Puelma, y ahí el guardia, al tiro, ‘oye, el ex Huevito ha venido acá más veces que…’“, relató.

Más adelante, Daniel mencionó del apoyo que ha recibido en el mundo de la televisión “He hecho amigos en varios canales (…) Hay una valoración de la industria. Me llamó mucho la atención personas que me enviaron whatsapps. Ejecutivos, animadores, entre ellos tú, el mismo día sábado“, dijo.

Quiere que Me Late llegue con él a otro canal

Tiempo después, Fuenzalida fue consultado si llegará a otro canal, y si será con Me Late. “Está todo abierto, Julio. He tenido conversaciones de todo tipo. Está todo abierto en este minuto. A mí me encantaría que llegara el Me Late. Pero no sé si hay interés de los canales“, explicó.

“Pero sí he tenido conversaciones de todo tipo. Y lo que sea lo mejor, yo voy a luchar para que el Me Late esté al aire (…) Estamos muy pronto, llevamos una semana. No tengo ningún panorama claro. Ninguna oferta concreta clara tampoco“, añadió el exconductor de Me Late.

Finalmente, Daniel Fuenzalida también se refirió a la posibilidad de llegar al canal del Grupo Luksic. “En Canal 13 también hace rato que veníamos escuchando que querían revivir la marca Alfombra Roja (…) De hecho, esa marca la siguen teniendo en digital. Entonces también se sabe que la querían hacer al aire“, cerró.