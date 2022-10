Hace unos días, Claudia Conserva reapareció en las redes sociales para compartir una reflexión a raíz del Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama. La exconductora de Milf mencionó lo difícil que ha sido la enfermedad, y además agradeció a todos quienes la han apoyado durante su tratamiento contra este padecimiento.

En la publicación en Instagram, la actriz y animadora televisiva expresó: “Un abrazo apretado a los enfermos y sus familias, no es fácil esta enfermedad… Todos sufrimos, el entorno se ve afectado. No es fácil. Lo sé. Lo vivo, lo vivimos. Es Durísimo. Un Diagnóstico a tiempo puede hacer la diferencia. La prevención es clave“.

Sin embargo, hubo un comentario que desentonó con los demás que la apoyaban. Uno de un usuario en Twitter, que se dirigió a la condición socioeconómica de la exconductora de Pollo en Conserva. “Ojalá Claudia Conserva supere el cáncer, pero puta que le ponen color. Hay gente peor y con menos recursos, invisibilizada con esta enfermedad”, escribió.

Cristián Sánchez fue el primero en responderle. “Ningún enfermo de cáncer ‘le pone color’. El cáncer no respeta nada, y tampoco le importa si tienes plata o no. Solo destroza, y no solo al que lo vive, sino que a toda su familia (…) Decir que ‘le ponen color’ es no entender nada, y de una falta de humanidad, empatía y sensibilidad que realmente impacta“, dijo.

El hijo salió a defender a su madre

Tras Cristián Sánchez, también Renato Valdivia Conserva, el hijo de Claudia, utilizó su cuenta en Instagram para defenderla. “Mi mamá se ganó hasta el último peso para tener lo que tiene. No heredó ni se le regaló nada. Saliendo de Lo Prado. La injusticia del sistema se desquita con los que prometieron y no cumplieron“, contestó.

Finalmente, Renato Valdivia citó parte de la crítica que previamente había hecho Cristián Sánchez contra este usuario de Twitter. “Es una falta de humanidad…“, concluyó.