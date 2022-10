Gino Costa habla de la eterna “banca” en TVN: “Yo me digo a mí mismo ‘tranquilidad’”

Siempre es apuntado como la “banca”. Y eso, molesta a varios, incluida a Raquel Argandoña, que hace algunos días le prestó el clóset completo a Gino Costa.

Es que los fanáticos del periodista piden cancha para él. Y sienten que ya está para las grandes ligas y no para seguir reemplazando, como nuevamente lo está haciendo en el Buenos Días a Todos.

Un reemplazo peculiar que se dio luego de que Gonzalo Ramírez y Carolina Escobar abandonaran el programa, renunciando a TVN.

“Lo tienen como comodín, lo ponen en todas partes”, dijo la Raca al respecto en Zona de Estrellas, manifestando indignada “¿cuánto tiempo lleva el Gino Costa que lo suben, lo bajan, lo meten, lo sacan (…) ¡Córtala!”.

Un hecho que el animador de TVN abordó con ADN.cl, mientras participaba de la Pintatón, actividad donde varios famosos escribieron mensajes de apoyo en los automóviles, como una forma de apoyar a la Teletón.

Gino Costa y su trabajo en TVN

“Yo leo y veo todo. No me hago el tonto con eso”, es lo primero que dice Gino respecto a los comentarios respecto a su pega en la señal estatal.

Y agrega, sobre la opinión que entregó Argandoña, que “Raquel es una sabia de la televisión, lo he dicho en todas partes, gracias, es una grande. Tuve el lujo de trabajar con ella… hay muchas cosas que la gente no ve. Es muy matea, siempre puntual, es de otro nivel, seca”.

Ahora, respecto a esta “banca” eterna, el reportero comentó que “siento que todo a su momento. Yo estoy muy dispuesto a asumir desafíos. Las cosas fáciles no me gustan, no lo paso bien. Me gusta lo difícil, trabajar en equipo. Y yo creo que, cuando exista un formato o un programa, como fue el Buen Finde, que creo que es ideal para mí, así se van a seguir dando los pasos”.

Y agregó que “todos pueden opinar lo que quieran. Evidentemente, voy a seguir reemplazando porque soy trabajador del canal. Pero yo me digo a mí mismo ‘tranquilidad’. Y para los que lo dicen, también”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Radio ADN (@adnchile)

El comunicador manifestó que “desde afuera se puede ver como con alto nivel de ansiedad o frustración. Y sí, en algún momento lo fue. Y creo que ahora que estoy un poco más grande, ahora de verdad estoy muy tranquilo. Y todo llega a su momento. Tengo 35 y he hecho ene cosas. Entonces, todo a su tiempo”.

De esta forma, Gino Costa respondió a todos quienes se preocupan por sus eternos reemplazos, dejando claro que él, al menos por ahora, está cómodo con todo lo que le ha tocado.