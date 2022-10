Carolina Escobar asegura que no renunció a “Buenos días a todos” por dinero: “No fui a pedir nada”

El martes 18 de octubre, Carolina Escobar se despidió emocionada de Buenos días a todos. La periodista, que desde el 2022 fue la conductora del matinal y que desde el 2013 trabajó para Televisión Nacional de Chile, renunció tras nueve años en el canal. Lo hizo para asumir nuevos desafíos profesionales, relacionados con el ecologismo.

La expresentadora televisiva de los noticiarios Tu Mañana y 24 Horas Central, planea dedicarse por completo a proyectos relacionados con la sustentabilidad. Una materia sobre la que se dedicaba a informar con su programa en el Canal 24 Horas, llamado ¿Cuál es tu huella?

Pero su salida de la señal estatal no estuvo exenta de rumores. Y es que, en los últimos días hubo voces que especulaban que una de las razones, tras su salida de TVN, tenía relación con sus ingresos en el canal. De hecho, se rumoreó que ella renunció a Televisión Nacional luego de que supuestamente le negaran un aumento de sueldo.

Esto último, Carolina Escobar lo desmintió en conversación con el panel de Zona de Estrellas. “Totalmente falso, a ver, creo que es lo más fácil de inventar, que hay diferencia de las retribuciones (…) No es verdad, no fui a pedir nada, no hubo conversaciones al respecto, nada que ver“, aseguró.

Tiene muy buena opinión de Eduardo Fuentes

En otro tema, también comentó acerca de la vez que Eduardo Fuentes la reemplazó cuando ella se ausentó el lunes 17 en Buenos días a Todos. “Lo conocí hace poquito, cuando fue al estudio a conversar sobre su nuevo programa, y me pareció amoroso, una persona muy sencilla“, dijo la exconductora de 24 Tarde.

Por último, Carolina Escobar se deshizo en elogios hacia el conductor de Buenas noches a todos. “Cuando me tocó grabar con él lo encontré espectacular, y tengo la mejor de las opiniones con él, y me gustaría trabajar con él en algún futuro. El lunes no estuve porque tenía un evento y por eso quedó que Eduardo me iba a reemplazar”, concluyó.