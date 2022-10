Franz Ferdinand abre show en Manchester con la presentación que les hizo Sergio Lagos en Viña 2006

Franz Ferdinand se encuentra actualmente llevando a cabo conciertos en su tierra natal, en Gran Bretaña. Y para sorpresa de sus aficionados chilenos, la banda de indie rock abrió su show en Inglaterra, con la introducción que le hizo Sergio Lagos en el Festival de Viña 2016.

Los que dieron con el video, en que se puede escuchar la voz del animador de Canal 13 en la presentación de la banda británica en la capital de Inglaterra, fueron los integrantes de su club de fans en Chile. Y a su vez, fueron ellos mismos quienes confirmaron que este registro fue captado en Londres.

“Fue una sorpresa enterarnos. Anoche una amiga que vive en Londres fue y llegó a contarme. Mientras que el dueño del video, se lo confirmó a nuestra comunidad amiga, de México“, dijo Carolina González de Franz Ferdinand Chile a ADN.

ME ESTÁS DICIENDO QUE @Franz_Ferdinand ESTÁ COMENZANDO SUS CONCIERTOS CON ESTE AUDIO?!? @sergiolagos 🤯🤯🤯🤯 pic.twitter.com/9jT619QkCo — Franz Ferdinand Chile (@FFerdinandChile) October 21, 2022

La sorpresa de Sergio Lagos al saber de este registro

Uno que reaccionó con asombro ante esta noticia, fue el mismo Sergio Lagos. En conversación con ADN, el conductor de Juego Textual detalló sus impresiones tras saber del video. “¡Guau! Sí, qué loco. Acabo de cachar y… (ríe) ¿Qué te puedo decir? Bueno… (ríe otra vez) No sé cómo responder a esta pregunta. ¿Solo sonrojarme, tal vez?“, comentó.

“Porque, que retomen una introducción, por lo demás, mal hecha, porque no es de mis mejores introducciones, y que la repliquen en un concierto, una banda como Franz Ferdinand, es un halago muy especial, pero también es muy absurdo. Y la vida es absurda“, complementó después el animador de Canal 13.

“Le escribí altiro a mi hermano, a mis amigos”

Más adelante, tras que se le preguntó si sintió nostalgia a 16 años de ese Festival de Viña, Sergio mencionó lo anonado que está debido al impacto que ha tenido esa introducción y la que también le hizo a Daddy Yankee en la Quinta Vergara. “Es curioso porque, en general, yo siempre estoy pensando hacia adelante, más que hacia atrás“, expresó.

Luego, el conductor de Juego Textual señaló: “Pero todo esto que ha ocurrido con el Festival, partiendo por la locura de la intro de Daddy Yankee. Todo ese jolgorio fenomenal que se armó con esa intro, que me la siguen repitiendo. Que me la siguen relatando como parte de la fiesta, de los momentos de alegría de muchos jóvenes y de mucha gente que tenía, ¿qué? 10, 15 años cuanto esto ocurrió, me halaga también“.

Finalmente, Sergio Lagos volvió a referirse al registro de la banda británica en Londres. “Y ya esto de Franz Ferdinand es una locura. Y cómo no, le escribí altiro a mi hermano, a mis amigos con los que estuve ahí haciendo el Festival. Y por supuesto, no es solo un recordatorio para mí, es un recordatorio para los que estuvimos juntos haciendo esas noches fantásticas de, en este caso, 2006″