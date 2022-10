Francisca García-Huidobro fue la última invitada de Pero con Respeto. La actriz dialogó con Julio César Rodríguez sobre diferentes aspectos de su vida, y además, aprovecharon de repasar su antigua relación y como se las llevan con sus responsabilidades con su hijo. Instancia, en la que el animador de CHV también le preguntó sobre otras exparejas.

Fue en la dinámica de la “pregunta sin respeto”, que JC Rodríguez le preguntó a la exconductora de Primer Plano si estaba arrepentida de haber salida con Marcelo Ríos. Y la respuesta de Fran fue casi inmediata. “Sí, me arrepiento“, dijo sin titubeos la actriz, para luego entregar sus razones.

“Me arrepiento primero porque de alguna u otra forma, fue una especie de encerrona. Las personas que me lo presentaron… Digamos, yo estaba soltera en esa época, que se sepa (…) Las personas que me lo presentaron fueron las que filtraron que yo había salido con él. Entonces ya desde ese lugar me pareció de pésimo gusto“, afirmó.

Más adelante, contó que igualmente los dos tenían poco en común. “Y porque además, no tenemos nada que ver. Ni un tema. Y a la luz de los hechos, estuve bien yo. Pero insisto, sobre todo porque el origen de esa salida, porque eso es lo que fue. Que bueno que especificaste que yo nunca fui pareja de él, ni mucho menos. Fue una salida bastante… Tormentosa“, expresó.

La portada “trucha”, según Fran

Y posteriormente, arremetió contra un conocido medio. “Las personas que armaron esa salida, fueron las que al tiro filtraron. O sea, esto fue un sábado y el lunes yo era la portada de LUN. Y encima, LUN puso una portada trucha, de él y yo, que decía: ‘Este huevito quiere sal’. Y me pareció tan ordinaria, que creo que no le hablé a LUN como en dos años”, aseguró.

Finalmente, y raíz de la portada de LUN, hizo un comentario sobre el machismo que por sobre todo imperaba en esos años. “Porque el huevito era yo. Porque siempre somos las mujeres, ¿no?“, cerró.