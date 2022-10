Nicole Block entrega potente mensaje en medio de la polémica: “Nadie dijo que sería fácil”

En los últimos días, Nicole Block ha estado en el centro de la polémica tras acusar a su ex esposo, Juan Cristóbal Meza, de maltrato físico y psicológico.

La denuncia fue realizada por la actriz nacional a través de sus redes sociales. Por esa razón, cada publicación que hace ahora no pasa desapercibida.

De hecho, Juan Cristóbal le respondió a Nicole negando las acusaciones. También, aseguró que iniciaría acciones legales contra ella por sus dichos. Sin embargo, ella luego compartió registros de las supuestas lesiones que habría recibido por parte de su exesposo, todo esto a través de Instagram.

Y fue precisamente Instagram la plataforma elegida por Nicole Block en horas recientes, para compartir un mensaje de amor propio.

El mensaje de Nicole Block

Nicole Block acudió al feed de su perfil en la red social para compartir un video con un potente mensaje:

Al pie del clip, la actriz escribió: “Amor propio. Nadie dijo que sería fácil. Pero paso a paso lo iré encontrando… ¡Y no descansaré hasta llegar a él!“.

En el video, en tanto, dijo: “En vez de estar preocupada por un hombre, mejor preocúpate por tu salud, por tu apariencia, tu salud mental y tu futuro (…) No ganas nada perdiendo el tiempo con alguien que ni siquiera tiene el potencial de ser suficiente para ti“.

El mensaje de Nicole Block generó comentarios de forma inmediata en la red social. Por ejemplo, una internauta compartió su experiencia: “Tuve que dejarme caer, para encontrar mi amor propio, yo lo amé más a él que a mí, por eso aguante y permití tanto, él cavaba un pozo y yo lo ayudaba sin saber que ese pozo era para mí…. sufrí tanto cuando tuve que dejar salir todo lo que sentía, todas las ilusiones, todo lo que yo había hecho por él, todo lo que permití, como me deje de lado tanto tiempo para complacerlo, por que creía que estaba construyendo algo a través del sacrificio y no era así, solo me estaba destruyendo por alguien que me soltaba muy fácil la mano…. cuesta horrores darse cuenta”.

Mientras que hubo seguidores más incrédulos, como uno que le dijo: “Es un papel o es verdad que la está pasando mal que alguien me diga?? 🧐”.

“Hermosa !! Estoy en la misma situación que tú … vamoooos que podremos con esta batalla ❤️ un abrazo enorme”, fue otro de los mensajes de apoyo para Nicole Block.