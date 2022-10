“Me cansé de las humillaciones”: Junior Playboy se sinceró sobre polémico momento que lo mantuvo lejos de la televisión

Durante una distentida conversación con Andy San Martín, en el espacio Desordenados por la noche, Junior Playboy entregó sus razones sobre su distancia con la televisión.

En el momento, la personalidad reconoció que ha descartó varías ofertas para volver a la pantalla chica, recordando un polémico episodio que vivió en TV en el pasado.

“He rechazado dos reality. Me han ofrecido 20 millones de pesos y dije que no. No fui a dos de Mega. A mi me respetan como persona. No me gustan las cosas manipuladas”, explicó según consignó La Hora.

Asimismo, el ex chico reality contó que tuvo fuertes peleas con importantes ejecutivos, lo que lo llevó a ser reemplazado por otra persona.

“Yo pare a un ejecutivo. Este ejecutivo grande de Mega me quería convencer. Después de cuatro reality tomé la decisión. Me reemplazó Sebastián Ramírez y después me llamó y me confesó que lo llamaron porque yo era muy desordenado. Pero les dije yo no voy a hacerle más el show”, explicó Junior.

“Me cansé”

Para finalizar, Junior Playboy recordó el polémico episodio que protagonizó en el programa de José Miguel Viñuela, Juga2, momento en el que lo expusieron a oler el trasero de una persona, mientras se encontraba en una sala oscura.

“Me cansé de las humillaciones como las que tuve en TVN y en otros lados me hizo alejarme de la tele. Tuve una trayectoria muy exitosa. Hasta Canal 13 quiso hacer una campaña conmigo y cambiarme la voz. Pero gracias a mi perseverancia he logrado salir adelante”, sentenció.

Cabe mencionar que el capítulo de Desordenados por la noche verá la luz este sábado 15 de octubre a las 22:00 hrs por el Canal Vive.