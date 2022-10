¡Cantantes hicieron hasta un cara a cara! Millonario robo a Pailita involucró al Jordan 23

Es un entuerto de aquellos. Uno que involucró al equipo de Pailita y al de Jordan 23, luego de que ambos actuasen en Viña del Mar.

Resulta que ambos cantantes se presentaron el fin de semana en la Quinta Vergara. Un lugar donde, al team del puntarenense le habrían realizado un millonario robo.

Uno donde les habrían sustraído un banano nada menos que con tres millones de pesos en su interior, hecho del que fue acusado un camarógrafo del staff del intérprete de Pato Feo Soy Yo.

De hecho, el presunto autor se presentó de forma voluntaria a la Primera Comisaría, quedando detenido, luego de que Carabineros lo viera arrojar un celular en avenida La Marina, el que pertenecía al manager de Pailita.

El cara a cara de Jordan 23 y Pailita

Así, luego de que se diera a conocer esta noticia, Jordan 23 decidió hacer un live para aclarar el asunto. “Pa’ todos mis fans que me han hablado, esta hue… es corta: tengo un fotógrafo que me graba video pa’ los show, pero no es de mi banda, no es mi familia ni mi compañero. Yo le pago por ir a grabar mi show y era”, partió diciendo.

Y agregó que “el día lunes, en Viña, al machucao lo contraté y todo bien, pero cuando terminó el show, viene el manager de Pailita y le pide que le grabe el show a Pailita y lo suben al escenario con él. De ahí pa’ allá, yo no tengo nada que ver”.

Luego, indicó que “dicen que el bolso tenía cuatro millones, ahora en las noticias dicen que tres millones y ahora yo llamé recién al camarógrafo y me dice que los pacos le dijeron que había cuatro gambas en el bolso”.

Incluso, señaló que “está todo bien, incluso ese mismo día el Pailita me llamó, me dejó loco, me dijo que tenía un video… ahora dicen que no hay video. A lo mejor a nosotros nos tiran la pelá porque venimos de población, pero no pasa nada”.

Sin embargo, la cosa no quedó ahí, ya que luego el mismo Pailita se conectó. “Fue una malaya cu… se metió a mi camarín, andaba de camarógrafo. Yo le dije hermano, siéntete parte de la familia, come, sírvete lo que querai… y el hueón nos robó el banano”, dijo el artista tras hits como Nanana, dando por cerrada la polémica con el Jordan 23.